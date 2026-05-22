ABD, Ukrayna'ya 108,1 milyon dolarlık füze satışını onayladı

ABD, Ukrayna'ya 108,1 milyon dolarlık Hawk füze sistemi satışını onayladı. ABD Dışişleri Bakanlığının ardından satışa Kongrenin de onay vermesi gerekiyor.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 09:05

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 108,1 milyon dolar değerinde Hawk füze sistemi satışının yapılmasına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; 108,1 milyon dolarlık olası satış, kurulabilir römorklar, önemli modifikasyonlar, bakım desteği, yedek parçalar, sarf malzemeleri, aksesuarlar, bakım ve iade desteğini de içeriyor.

UKRAYNA'NIN SAVUNMA KAPASİTESİNİ ARTIRACAK

Açıklamada, bu satış paketiyle Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kapasitesinin geliştirileceği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının ardından satışa Kongrenin de onay vermesi gerekiyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

