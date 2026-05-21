Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü finansal sonuçlarının teknoloji hisselerine talebi artırması ve Samsung Electronics'in sendikasıyla ücret anlaşmasına varmasının ardından karışık seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 10:16

Samsung Electronics'in sendikayla ücret anlaşmasına varmasıyla, yaklaşık 48 bin işçinin katılması beklenen 18 günlük grev planı askıya alındı. Anlaşma, küresel bellek çipi arzında yaşanabilecek aksaklıklara ilişkin endişeleri azalttı.

Bununla birlikte bölgede teknoloji ve çip hisseleri, Nvidia'nın güçlü finansal sonuçlarından da destek aldı. Şirketin çeyrek dönem karının beklentileri aşması ve gelir beklentilerine ilişkin iyimser görünüm sunması, yapay zeka harcamalarının süreceğine yönelik güveni artırdı.

Jeopolitik gerilimlerin azalması da piyasalardaki risk iştahını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.

Bazı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişe yeniden başlaması, enerji arzı aksaklıklarına ilişkin endişeleri hafifletirken, ABD ile İran arasında çoğunlukla arabulucular üzerinden yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılabileceğine yönelik iyimserlik piyasalara nefes aldırdı.

Analistler, jeopolitik risk primindeki düşüş ve Nvidia öncülüğünde artan yatırımcı iştahının piyasalarda kısa vadeli rahatlama sağladığını belirtirken, Fed tutanaklarının enflasyon konusunda sıkı duruşun sürebileceğine işaret etmesi, iyimserliğin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini canlı tuttu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1 yükselişle 61.658 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,4 artışla 7.816 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 4.077 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1 kayıpla 25.403 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 75.364 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

