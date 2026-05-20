CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB: ABD ile ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlandı

AB: ABD ile ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlandı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, AB-ABD ticaret anlaşmasının nihai şekline ilişkin müzakerelerde anlaşma sağladı.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 09:42

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri ile AB-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin, ABD'nin sanayi mallarına yönelik gümrük vergilerini kaldırdığı, belirli deniz ürünleri ile hassas olmayan tarım ürünleri için tarife kontenjanları ve indirilmiş tarifeler dahil tercihli pazar erişimi sağladığı ifade edildi.

KORUMA MEKANİZMASI

Açıklamada, anlaşmanın, ABD'den ithalatta yerli üreticilere ciddi zarar verebilecek ya da zarar verme riski taşıyan ani artışlara karşı AB'ye müdahale yetkisi tanıyan özel bir korunma mekanizması içerdiği belirtildi. Yeterli kanıtın ortaya konulması halinde ise AB Komisyonunun düzenlemenin uygulanmasını tamamen veya kısmen askıya alabileceği ifade edildi.

ABD'nin anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemesi, anlaşmanın hedeflerini zedelemesi veya AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerini olumsuz etkilemesi halinde, AB Komisyonunun anlaşmanın uygulanmasını tamamen ya da kısmen askıya alabileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin 31 Aralık 2026 itibarıyla AB'den ithal edilen çelik, alüminyum ve türev ürünlere yüzde 15'in üzerinde gümrük tarifesi uygulamaya devam etmesi halinde, AB Komisyonunun ABD'ye yönelik çelik ve alüminyum tavizlerini askıya alma yetkisine sahip olacağı kaydedilirken, düzenlemenin ayrıca yeni bir karar alınmaması halinde 2029 sonunda yürürlükten kalkmasını öngören bir sona erme maddesi içerdiği bildirildi.

Anlaşma, bu aşamadan sonra AP ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

"AB TAAHHÜTLERİNE BAĞLI" MESAJI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Anlaşma anlaşmadır ve AB taahhütlerine bağlı kalmaktadır." paylaşımında bulundu.

"Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi arasında ABD'nin AB'ye yönelik sanayi ihracatında tarifelerin düşürülmesi konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, bunun AB-ABD anlaşması kapsamında verdiği sözü yakında yerine getirecekleri anlamına geldiğine işaret etti.

AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'daki ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı. AB tarafının yapılan anlaşmanın onay sürecini halen tamamlayamaması ABD'nin tepkisini çekmişti.

Trump, 1 Mayıs'ta ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu. AB'ye ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıyan Trump, aksi takdirde AB'ye yönelik tarifelerin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını bildirmişti.

AB ülkelerinin büyük kısmı Trump'ın tehdidinin ardından anlaşmanın hızla yasalaştırılarak yürürlüğe konulmasını isterken, AP temsilcileri, metne ABD tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda doğrudan yürürlüğe girecek çeşitli tedbir maddeleri eklenmesini talep ediyordu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’den Hindistan’a silah satışına onay ABD'den Hindistan'a silah satışına onay 19 Mayıs 2026 08:43
Strategy’den 2 milyar dolarlık Bitcoin hamlesi: Hisse satışıyla 24 bin 869 BTC topladı Strategy’den 2 milyar dolarlık Bitcoin hamlesi: Hisse satışıyla 24 bin 869 BTC topladı 18 Mayıs 2026 16:18
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 18 Mayıs 2026 16:11
Commerzbank, UniCredit’in satın alma teklifini reddetti Commerzbank, UniCredit’in satın alma teklifini reddetti 18 Mayıs 2026 16:08
IMF’den İngiltere ekonomisi için büyüme tahmini IMF'den İngiltere ekonomisi için büyüme tahmini 18 Mayıs 2026 15:03
Rosatom: Zaporijya Nükleer Santrali’nde durum tehlikeli aşamaya geldi Rosatom: Zaporijya Nükleer Santrali'nde durum tehlikeli aşamaya geldi 18 Mayıs 2026 14:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 18 Mayıs 2026 14:24
Rusya değerli metal atık ve hurda ihracat yasağını uzattı Rusya değerli metal atık ve hurda ihracat yasağını uzattı 18 Mayıs 2026 11:48
Japonya’da 10 yıllık tahvil faizi 1996’dan bu yana zirvede! Ek bütçe ve borçlanma beklentisi etkili oldu Japonya’da 10 yıllık tahvil faizi 1996’dan bu yana zirvede! Ek bütçe ve borçlanma beklentisi etkili oldu 18 Mayıs 2026 11:35
İngiltere konut fiyatlarında 10 yılın üzerinde artış! Mayıs’ta piyasa beklentileri aşıldı İngiltere konut fiyatlarında 10 yılın üzerinde artış! Mayıs'ta piyasa beklentileri aşıldı 18 Mayıs 2026 11:30
AB’den Çin’e tedarik bağımlılığını azaltma hamlesi: Şirketlere ’çeşitlendirme’ zorunluluğu geliyor AB'den Çin’e tedarik bağımlılığını azaltma hamlesi: Şirketlere 'çeşitlendirme' zorunluluğu geliyor 18 Mayıs 2026 11:27
Hindistan’dan gümüş ithalatına sıkı düzenleme: Külçe gümüşte kısıtlı statü dönemi başladı Hindistan’dan gümüş ithalatına sıkı düzenleme: Külçe gümüşte “kısıtlı statü” dönemi başladı 18 Mayıs 2026 11:25
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.029,5400 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14367,6 Yüksek 14367,6
Açılış
45,5993 Değişim 0,0306 Son veri saati:
Düşük 45,5737 Yüksek 45,6043
Açılış
52,9397 Değişim 0,1015 Son veri saati:
Düşük 52,8932 Yüksek 52,9947
Açılış
6.556,2630 Değişim 82,492 Son veri saati:
Düşük 6527,696 Yüksek 6610,188
Açılış
109,5783 Değişim 2,6527 Son veri saati:
Düşük 107,2306 Yüksek 109,8833
Açılış
BİST En Aktif Hisseler