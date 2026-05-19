Rus rublesi değer kazanmaya devam ediyor

Rus rublesi değer kazanmaya devam ediyor

Rus rublesi, uluslararası döviz piyasasında dolar karşısında Şubat 2023'ten bu yana en güçlü seviyesine çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Mayıs 2026 13:28

Ruble bugün, dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,19 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi Şubat 2023'ten bu yana ilk defa 71 seviyesinin altına indi.

Moskova Borsası (MOEX) ise yüzde 0,27 değer kaybederek 2.660 puana gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,27 değer kaybederek 1.158 puana düştü.

Analistler, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini uzatması ve Rusya ile Çin arasında yeni iş anlaşmalarına ilişkin beklentilerin ruble üzerinde olumlu etki yarattığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün başlayacak Çin ziyaretinde iki ülke arasında özellikle enerji alanındaki yeni olası anlaşmaları istişare etmesi bekleniyor.

Ruble, 1 Nisan'dan bu yana dolar karşısında yüzde 12, Çin yuanı karşısında ise yüzde 11 değer kazandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

