Hindistan'dan gümüş ithalatına sıkı düzenleme: Külçe gümüşte "kısıtlı statü" dönemi başladı

Hindistan, döviz rezervlerindeki erimeyi yavaşlatmak ve tarihi düşük seviyelere gerileyen rupiyi desteklemek amacıyla gümüş ithalatına yönelik kuralları sıkılaştırdı. Alınan yeni kararla birlikte gümüş külçe ithalatı “serbest” statüden çıkarılarak “kısıtlı” kategoriye alındı.

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2026 11:25

Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomiye yansıyan etkileriyle mücadele eden Hindistan, dış ticaret dengesini korumak için yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, gümüş ithalat rejiminde yapılan değişikliğin derhal yürürlüğe girdiği bildirildi.

Yeni düzenleme ile birlikte gümüş piyasası daha sıkı bir devlet denetimine tabi hale geliyor. Bu kapsamda, yalnızca Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (DGFT) tarafından lisans verilen sevkiyatların ülkeye girişine izin verilecek.

Böylece gümüş külçe ithalatı doğrudan kontrol altına alınırken, ithalat sürecinde devlet onayı zorunlu hale gelmiş oldu.

Öte yandan Başbakan Narendra Modi yönetimi, daha önce de iç talebi sınırlamak ve rupiyi korumak amacıyla altın ve gümüş üzerindeki gümrük vergilerini önemli ölçüde artırmıştı. Yeni adımın, Hindistan'ın para birimini ve dış ticaret dengesini destekleme stratejisinin bir devamı olduğu değerlendiriliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

