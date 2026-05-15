AB’den Hırvatistan’a 1,7 milyar euroluk savunma kredisi: SAFE anlaşması imzalandı

Hırvatistan, Avrupa Birliği’nin (AB) ortak savunma finansman mekanizması olan “Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)” kapsamında 1,7 milyar euro tutarında savunma kredisi anlaşmasına imza attı.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 10:22

Başkent Zagreb'de gerçekleştirilen imza törenine Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Savunma Bakanı Ivan Anusic ve Maliye Bakanı Tomislav Coric katıldı. Törende ayrıca AB Komisyonu'nun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius da hazır bulundu.

Plenkovic, kredi kapsamında Almanya ve Fransa'dan askeri ekipman tedarik edeceklerini ve savunma yatırımlarını artıracaklarını açıkladı.

45 YIL VADELİ FİNANSMAN İLE SAVUNMA HEDEFLERİ

Başbakan Plenkovic, anlaşmanın 45 yıl vadeli ve avantajlı koşullar içerdiğini belirterek, bu finansmanın Hırvatistan'ın NATO'nun 2035 yılına yönelik yeni savunma harcaması hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Ülkenin savunma bütçesini bu tarihe kadar yüzde 5 seviyesine çıkarmayı planladığı aktarıldı.

AB Komisyonu Üyesi Kubilius ise Avrupa'nın zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayarak SAFE mekanizmasını "emsalsiz bir finansman aracı" olarak tanımladı.

SAFE PROGRAMI 150 MİLYAR EUROLUK KAPASİTEYE SAHİP

AB'nin "Savunmada 2030 hedefleri" kapsamında oluşturulan SAFE programı, 29 Mayıs 2025'te yürürlüğe girdi. Mekanizma, Rusya kaynaklı tehdit algısı, Ukrayna'daki savaş ve ABD'nin değişen savunma politikaları doğrultusunda şekillendirildi.

Program kapsamında AB ülkeleri ile birlikte Ukrayna ve Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeki Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda da toplam 150 milyar euroya kadar kredi kullanarak ortak savunma tedariklerine katılabiliyor.

Ayrıca AB'ye aday ülkeler ve İngiltere gibi anlaşmalı ülkelerin de projelere dahil olabildiği, ancak savunma ürünlerinde kullanılan bileşenlerin en az yüzde 65'inin Avrupa içinden temin edilmesi şartı bulunduğu belirtildi.

FON DAĞILIMINDA POLONYA İLK SIRADA

AB, 9 Eylül 2025'te yaptığı açıklamada SAFE kapsamında başvuran 19 ülke arasında 150 milyar euroluk fonun ön dağıtımını gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

En yüksek payı 43,7 milyar euro ile Polonya alırken, Fransa'ya 16,2 milyar euro, İtalya'ya ise 14,9 milyar euro kaynak ayrıldığı bildirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

