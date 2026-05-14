CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak

ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanması halinde senatör maaşlarının geçici olarak askıya alınmasını öngören düzenleme için kritik prosedür aşamasını geçti. Tasarıya hem Cumhuriyetçi hem Demokrat senatörlerden tam destek geldi.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 08:54

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, federal hükümetin kapanması durumunda senatör maaşlarının geçici süreyle durdurulmasını öngören karar tasarısı 99'a karşı 0 oyla kabul edildi. Düzenleme, Washington'daki bütçe krizleri ve sık sık gündeme gelen hükümet kapanmaları tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

HÜKÜMET KAPANIRSA MAAŞ ÖDEMELERİ BLOKE EDİLECEK

Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy tarafından hazırlanan tasarı, federal bütçe konusunda uzlaşma sağlanamayıp hükümet faaliyetlerinin durması halinde senatör maaşlarının kapanma süresi boyunca askıya alınmasını içeriyor. Düzenlemenin kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Tasarı kapsamında maaşlar tamamen iptal edilmeyecek ancak ödeme süreci durdurularak hükümet yeniden açılana kadar bloke edilecek. Böylece anayasal maaş hakkı korunurken, ödemelerin ertelenmesiyle siyasi baskının artırılması hedefleniyor.

"ORTAK FEDAKâRLIK" MESAJI VERİLDİ

ABD'de daha önce yaşanan hükümet kapanmalarında yüz binlerce federal çalışan ve Kongre personeli maaş almadan görev yapmaya devam ederken, Kongre üyelerinin maaşlarını kesintisiz alması kamuoyunda yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Tasarıyı hazırlayan Kennedy, düzenlemenin temel amacının "ortak fedakârlık" anlayışını güçlendirmek olduğunu belirterek, siyasetçilerin söylediklerinin arkasında durması gerektiğini ifade etti.

İKİ PARTİDEN DE GÜÇLÜ DESTEK GELDİ

Düzenleme, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerden destek aldı. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, maaşların askıya alınmasının hükümet kapanmalarını önlemek adına ek motivasyon sağlayabileceğini söyledi.

Senato yönetimi, bütçe krizleri sırasında kamu çalışanlarının maaşsız çalıştığı dönemlerde Kongre üyelerinin maaş almaya devam etmesinin kamu vicdanında rahatsızlık yarattığını savunuyor.

Demokratların Senato Lideri Chuck Schumer ise tasarının iki parti arasında nadir görülen ortak uzlaşı örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

ANAYASAL ENGELLER İÇİN YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLDİ

ABD Anayasası gereği Kongre üyelerinin maaşlarının doğrudan kesilmesi mümkün olmadığı için tasarıda farklı bir yöntem benimsendi. Buna göre Senato Sekreteri maaş ödemelerini teknik olarak gerçekleştirecek ancak ödemeler hükümet kapanması sona erene kadar tutulacak.

Geçtiğimiz yıl Senato Kurallar ve Yönetim Komitesi tarafından onaylanan düzenleme üzerinde çeşitli hukuki revizyonlar yapıldığı belirtilirken, Demokrat Senatör Alex Padilla bazı anayasal çekincelerin sürdüğünü ifade etti. Kennedy ise yapılan değişikliklerle büyük ölçüde uzlaşma sağlandığını söyledi.

WASHİNGTON'DA BÜTÇE KRİZİ BASKISI BÜYÜYOR

Tasarı, ABD'de son yıllarda art arda yaşanan bütçe krizleri ve federal hükümet kapanmaları nedeniyle Kongre üzerindeki kamuoyu baskısının yükseldiği bir dönemde gündeme geldi.

Uzmanlar, maaşların askıya alınmasının tek başına hükümet kapanmalarını engellemeye yeterli olmayabileceğini ancak siyasi maliyeti artırarak taraflar üzerindeki uzlaşma baskısını güçlendirebileceğini değerlendiriyor.

ABD'de federal bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle son yıllarda birçok kez hükümet kapanma riski yaşanırken, bazı dönemlerde kamu hizmetleri kısmen durmuştu. Özellikle savunma, kamu yönetimi ve federal kurum çalışanları bu süreçlerden doğrudan etkilenmişti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
IEA: Küresel petrol arzı savaşın etkisiyle günlük 1,8 milyon varil geriledi IEA: Küresel petrol arzı savaşın etkisiyle günlük 1,8 milyon varil geriledi 13 Mayıs 2026 14:12
Morgan Stanley, S&P 500 yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti Morgan Stanley, S&P 500 yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti 13 Mayıs 2026 13:19
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi 13 Mayıs 2026 12:47
Yabancının en fazla alım ve satım yaptığı 10 hisse belli oldu Yabancının en fazla alım ve satım yaptığı 10 hisse belli oldu 13 Mayıs 2026 12:27
IEA, petrol arz kaybı tahminini günlük 3,6 milyar olarak güncelledi IEA, petrol arz kaybı tahminini günlük 3,6 milyar olarak güncelledi 13 Mayıs 2026 11:50
Almanya’da toptan eşya fiyatları 3 yılın zirvesinde! Enerji maliyetleri enflasyonu tetikliyor Almanya’da toptan eşya fiyatları 3 yılın zirvesinde! Enerji maliyetleri enflasyonu tetikliyor 13 Mayıs 2026 11:07
Bakır fiyatları rekor seviyeye yaklaşıyor Bakır fiyatları rekor seviyeye yaklaşıyor 13 Mayıs 2026 11:04
Avrupa’da güneş enerjisi fazlası elektrik fiyatlarını düşürüyor: Şebekelerde israf artıyor Avrupa’da güneş enerjisi fazlası elektrik fiyatlarını düşürüyor: Şebekelerde israf artıyor 13 Mayıs 2026 11:04
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 13 Mayıs 2026 10:36
Hindistan, altın vergilerini yükselterek rupiyi desteklemeye çalışıyor Hindistan, altın vergilerini yükselterek rupiyi desteklemeye çalışıyor 13 Mayıs 2026 10:14
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 13 Mayıs 2026 10:05
Morgan Stanley’den petrol ve Fed senaryoları: En kötü senaryoda... Morgan Stanley’den petrol ve Fed senaryoları: En kötü senaryoda... 13 Mayıs 2026 10:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.598,4700 Değişim 301,60 Son veri saati:
Düşük 14566,23 Yüksek 14867,83
Açılış
45,4493 Değişim 0,0441 Son veri saati:
Düşük 45,3949 Yüksek 45,439
Açılış
53,3974 Değişim 0,1535 Son veri saati:
Düşük 53,2348 Yüksek 53,3883
Açılış
6.862,5030 Değişim 64,117 Son veri saati:
Düşük 6819,722 Yüksek 6883,839
Açılış
127,4326 Değişim 3,1932 Son veri saati:
Düşük 126,0881 Yüksek 129,2813
Açılış
BİST En Aktif Hisseler