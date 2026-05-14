ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, federal hükümetin kapanması durumunda senatör maaşlarının geçici süreyle durdurulmasını öngören karar tasarısı 99'a karşı 0 oyla kabul edildi. Düzenleme, Washington'daki bütçe krizleri ve sık sık gündeme gelen hükümet kapanmaları tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

HÜKÜMET KAPANIRSA MAAŞ ÖDEMELERİ BLOKE EDİLECEK

Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy tarafından hazırlanan tasarı, federal bütçe konusunda uzlaşma sağlanamayıp hükümet faaliyetlerinin durması halinde senatör maaşlarının kapanma süresi boyunca askıya alınmasını içeriyor. Düzenlemenin kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Tasarı kapsamında maaşlar tamamen iptal edilmeyecek ancak ödeme süreci durdurularak hükümet yeniden açılana kadar bloke edilecek. Böylece anayasal maaş hakkı korunurken, ödemelerin ertelenmesiyle siyasi baskının artırılması hedefleniyor.

"ORTAK FEDAKâRLIK" MESAJI VERİLDİ

ABD'de daha önce yaşanan hükümet kapanmalarında yüz binlerce federal çalışan ve Kongre personeli maaş almadan görev yapmaya devam ederken, Kongre üyelerinin maaşlarını kesintisiz alması kamuoyunda yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Tasarıyı hazırlayan Kennedy, düzenlemenin temel amacının "ortak fedakârlık" anlayışını güçlendirmek olduğunu belirterek, siyasetçilerin söylediklerinin arkasında durması gerektiğini ifade etti.

İKİ PARTİDEN DE GÜÇLÜ DESTEK GELDİ

Düzenleme, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerden destek aldı. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, maaşların askıya alınmasının hükümet kapanmalarını önlemek adına ek motivasyon sağlayabileceğini söyledi.

Senato yönetimi, bütçe krizleri sırasında kamu çalışanlarının maaşsız çalıştığı dönemlerde Kongre üyelerinin maaş almaya devam etmesinin kamu vicdanında rahatsızlık yarattığını savunuyor.

Demokratların Senato Lideri Chuck Schumer ise tasarının iki parti arasında nadir görülen ortak uzlaşı örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

ANAYASAL ENGELLER İÇİN YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLDİ

ABD Anayasası gereği Kongre üyelerinin maaşlarının doğrudan kesilmesi mümkün olmadığı için tasarıda farklı bir yöntem benimsendi. Buna göre Senato Sekreteri maaş ödemelerini teknik olarak gerçekleştirecek ancak ödemeler hükümet kapanması sona erene kadar tutulacak.

Geçtiğimiz yıl Senato Kurallar ve Yönetim Komitesi tarafından onaylanan düzenleme üzerinde çeşitli hukuki revizyonlar yapıldığı belirtilirken, Demokrat Senatör Alex Padilla bazı anayasal çekincelerin sürdüğünü ifade etti. Kennedy ise yapılan değişikliklerle büyük ölçüde uzlaşma sağlandığını söyledi.

WASHİNGTON'DA BÜTÇE KRİZİ BASKISI BÜYÜYOR

Tasarı, ABD'de son yıllarda art arda yaşanan bütçe krizleri ve federal hükümet kapanmaları nedeniyle Kongre üzerindeki kamuoyu baskısının yükseldiği bir dönemde gündeme geldi.

Uzmanlar, maaşların askıya alınmasının tek başına hükümet kapanmalarını engellemeye yeterli olmayabileceğini ancak siyasi maliyeti artırarak taraflar üzerindeki uzlaşma baskısını güçlendirebileceğini değerlendiriyor.

ABD'de federal bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle son yıllarda birçok kez hükümet kapanma riski yaşanırken, bazı dönemlerde kamu hizmetleri kısmen durmuştu. Özellikle savunma, kamu yönetimi ve federal kurum çalışanları bu süreçlerden doğrudan etkilenmişti.