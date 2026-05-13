Hindistan, altın vergilerini yükselterek rupiyi desteklemeye çalışıyor

Hindistan yönetimi, altın ve gümüş ithalatına uygulanan vergileri sert şekilde artırdı. Böylece efektif vergi oranı yaklaşık yüzde 6'dan yüzde 15 seviyesine yükseldi. Söz konusu karar, yükselen petrol fiyatlarının ithalat maliyetlerini artırması nedeniyle döviz rezervleri üzerindeki baskıya dair endişelerin güçlendiğine işaret etti.

Yetkililerin ayrıca, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin etkisini azaltmak amacıyla zorunlu olmayan ithalatı kısıtlama ve akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gitme gibi ek tedbirleri değerlendirdiği belirtildi.

Piyasalardaki dalgalanmaya rağmen, S&P Global Ratings, Hindistan'ın güçlü yatırım görünümü ve genişleyen cari açığı yönetebilecek yeterli ekonomik tamponlara sahip olması nedeniyle yabancı sermaye çıkışlarına yönelik kaygıların abartılı olabileceğini ifade etti.

Açıklanan son veriler ise doğrudan yabancı yatırım girişlerinde toparlanma yaşandığını ortaya koyarken, bunun yatırımcı güveninin korunduğuna işaret ettiği değerlendirildi.