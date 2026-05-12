Çin'den ABD ile ekonomik ve ticari iş birliği açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, “Çin ve ABD iş birliğini geliştirerek birbirini tamamlamalı” ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 12:34

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin temelinin, iş birliği yoluyla birbirini tamamlamak olduğunu belirten Guo, bu tamamlayıcılıktan ortak kazanç elde edilebileceğini söyledi.

Guo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada ise Trump'ın ziyareti sırasında iki ülke liderinin Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra dünya barışı ile küresel kalkınmayı ilgilendiren önemli konularda görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

