İngiltere’den AB ile ile yeni dönem hamlesi: Ticaret ve güvenlikte yakınlaşma mesajı

Bu yıl düzenlenecek AB-Birleşik Krallık Zirvesi'ni önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiren Starmer, zirvenin gelecekte daha kapsamlı ortaklıkların temelini oluşturacağını ifade etti.

TİCARET VE GÜVENLİKTE DAHA YAKIN İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

İngiliz hükümeti, Brexit sonrasında ortaya çıkan ticari bürokrasi ve sınır engellerini azaltmayı hedeflerken, Avrupa ile ekonomik ilişkilerin yeniden güçlendirilmesini öncelikli gündem maddeleri arasında görüyor.

Önümüzdeki aylarda yapılması planlanan zirvede; ticaret akışının kolaylaştırılması, ekonomik iş birliğinin artırılması ve güvenlik alanındaki koordinasyonun genişletilmesi gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Özellikle Orta Doğu'daki İran krizi ve Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle İngiltere'nin, Avrupa Birliği ile ortak savunma projeleri ve istihbarat paylaşımını güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

TEK PAZAR VE GÜMRÜK BİRLİĞİ SORULARINA NET YANIT VERMEDİ

Starmer, düzenlediği basın toplantısında, 2029 seçim beyannamesinde Avrupa Birliği Tek Pazarı veya Gümrük Birliği üyeliğine ilişkin bir vaat bulunup bulunmayacağı sorusuna doğrudan yanıt vermedi.

"Geçmişin eski yaralarını yeniden açmamalıyız" ifadelerini kullanan Starmer, ideolojik tartışmalardan ziyade ekonomik fayda ve somut iş birliklerine odaklanan bir yaklaşım benimsediklerinin sinyalini verdi.

İngiltere Başbakanı, bu yıl gerçekleştirilecek zirvenin ticaret, ekonomi, savunma ve güvenlik alanlarında AB ile ilişkileri ileri taşıyacak önemli bir başlangıç olacağını söyledi.