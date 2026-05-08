Japonya hizmet sektöründe büyüme yavaşladı: PMI 11 ayın en düşük seviyesine geriledi

S&P Global tarafından açıklanan Japonya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart ayındaki 53,4 seviyesinden 51,0'e düştü. Böylece endeks, Mayıs 2024'ten bu yana en zayıf performansını göstermiş oldu. PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Yeni siparişlerdeki artış hızının Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inmesi dikkat çekerken, ihracat talebinin ise beş ay sonra ilk kez gerilediği görüldü. Şirketler, özellikle yüksek fiyatlar ve Orta Doğu'daki savaş kaynaklı belirsizliklerin iş ortamını zorlaştırdığını belirtti.

MALİYET BASKISI SERTLEŞTİ

Girdi maliyetleri, yakıt, hammadde ve personel giderlerindeki artışın etkisiyle son 12 ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Buna paralel olarak firmaların maliyetleri müşterilere yansıtmasıyla çıktı fiyatları da güçlü bir artış gösterdi. Bu artış, Eylül 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek üçüncü seviye olarak öne çıktı.

İŞ DÜNYASINDA GÜVEN ZAYIFLIYOR

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Annabel Fiddes, genel iş dünyası güveninin savaş kaynaklı belirsizlikler, olası fiyat artışları ve zayıflayan talep nedeniyle baskı altında olduğunu ifade etti. Fiddes, uzun vadeli iyimserliğin ise Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Öte yandan istihdam artışı sekizinci ay üst üste devam etti ancak işe alım hızının sınırlı kaldığı ve Mart ayına kıyasla önemli bir değişim göstermediği kaydedildi.