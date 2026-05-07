ECB Üyesi Villeroy: Faiz kararları verilere göre şekillenmeli, önceden taahhüt verilemez

Geçtiğimiz hafta ECB faiz oranlarını sabit tutmuş, ardından Başkan'ın açıklamaları piyasalarda haziranda faiz artışı olabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Villeroy, bu algının yanlış olduğunu ifade ederek, "Bu durum gizli bir yönlendirme gibi değerlendirilemez. Bizi yönlendirmesi gereken şey tarihler değil, verilerdir" dedi.

Villeroy, özellikle enerji hariç mal ve hizmet fiyatlarındaki değişim, hanehalkı ve şirketlerin enflasyon beklentileri ile ücret artışlarının kritik göstergeler olduğunu söyledi. ECB'nin yayımladığı son veriler, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle enerji fiyatları yükselse de ücret artışlarında yavaşlama görüldüğünü, çekirdek enflasyonda ise belirgin bir hızlanma olmadığını ortaya koydu. Buna rağmen enflasyon beklentilerinde yükseliş dikkat çekti.

Görev süresinin sonuna yaklaşan Villeroy, yaptığı son para politikası değerlendirmesinde ECB'nin ileriye dönük yönlendirmeler yerine ekonomik gerçeklere dayalı kararlar alması gerektiğini bir kez daha yineledi.