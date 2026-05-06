Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri geriledi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, nisanda aylık bazda yüzde 1,5 azalarak 13 trilyon 200 milyar rubleye (yaklaşık 176,5 milyar dolar) geriledi.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2026 14:57

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 azaldığının belirtildiği açıklamada, toplam hacmin 1 Mayıs itibarıyla 13 trilyon 200 milyar rubleye gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, rezervlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının ise yüzde 5,6 seviyesinde olduğu ifade edildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunurken, rezervlerde şubattan bu yana düşüş yaşanıyor.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

