CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 14.485,92 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Mayıs 2026 14:23

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,30 puan ve yüzde 0,81 artışla 14.485,92 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 72,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi ise yüzde 1,23 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 2,57 ile iletişim, en fazla kaybeden ise yüzde 0,47 ile elektrik oldu.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin haber akışı küresel piyasalarda oynaklığı artırmaya devam ederken, Brent petrol fiyatlarının zirve seviyelerinden gerilemesi küresel piyasalarda pozitif seyri destekliyor.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde reel efektif döviz kurun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avustralya Merkez Bankası faizi üçüncü kez artırdı: Politika faizi yüzde 4,35’e yükseldi Avustralya Merkez Bankası faizi üçüncü kez artırdı: Politika faizi yüzde 4,35’e yükseldi 05 Mayıs 2026 08:59
ABD Hazinesi ikinci çeyrek borçlanma tahminini 189 milyar dolara yükseltti ABD Hazinesi ikinci çeyrek borçlanma tahminini 189 milyar dolara yükseltti 05 Mayıs 2026 08:44
Avrupa Birliği’nden ABD’nin restine sert yanıt Avrupa Birliği’nden ABD’nin restine sert yanıt 04 Mayıs 2026 15:12
AB’den ABD’nin yeni tarifelerine tepki AB'den ABD'nin yeni tarifelerine tepki 04 Mayıs 2026 14:17
Barclays’ten TL değerlendirmesi: Uzun pozisyonlar için çıkış tavsiyesi Barclays’ten TL değerlendirmesi: Uzun pozisyonlar için çıkış tavsiyesi 04 Mayıs 2026 14:10
Morgan Stanley: Teknoloji hisselerindeki karlar, jeopolitik risk endişelerini gölgeliyor Morgan Stanley: Teknoloji hisselerindeki karlar, jeopolitik risk endişelerini gölgeliyor 04 Mayıs 2026 14:07
ECB’den haziran sinyali: Faiz artışı beklentisi güçleniyor ECB’den haziran sinyali: Faiz artışı beklentisi güçleniyor 04 Mayıs 2026 14:04
Çin’de dengeleri değiştirecek adım: Afrika ile gümrük tarifesiz dönem başladı Çin'de dengeleri değiştirecek adım: Afrika ile gümrük tarifesiz dönem başladı 04 Mayıs 2026 13:48
Rus şirketlerden yaptırım şikayeti rekor kırdı Rus şirketlerden yaptırım şikayeti rekor kırdı 04 Mayıs 2026 13:36
Alman otomotiv sektöründe güven geriledi Alman otomotiv sektöründe güven geriledi 04 Mayıs 2026 13:27
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 04 Mayıs 2026 13:19
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi 47 ayın en üst seviyesinde! Avro Bölgesi'nde imalat sanayi 47 ayın en üst seviyesinde! 04 Mayıs 2026 11:53
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.423,8900 Değişim 129,59 Son veri saati:
Düşük 14357,98 Yüksek 14487,57
Açılış
45,2253 Değişim 0,0611 Son veri saati:
Düşük 45,1597 Yüksek 45,2208
Açılış
52,9146 Değişim 0,1011 Son veri saati:
Düşük 52,8394 Yüksek 52,9405
Açılış
6.642,6930 Değişim 89,846 Son veri saati:
Düşük 6561,432 Yüksek 6651,278
Açılış
107,1171 Değişim 2,3757 Son veri saati:
Düşük 105,2937 Yüksek 107,6694
Açılış
BİST En Aktif Hisseler