Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,30 puan ve yüzde 0,81 artışla 14.485,92 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 72,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi ise yüzde 1,23 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 2,57 ile iletişim, en fazla kaybeden ise yüzde 0,47 ile elektrik oldu.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin haber akışı küresel piyasalarda oynaklığı artırmaya devam ederken, Brent petrol fiyatlarının zirve seviyelerinden gerilemesi küresel piyasalarda pozitif seyri destekliyor.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde reel efektif döviz kurun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.