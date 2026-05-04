Avro Bölgesi'nde imalat sanayi 47 ayın en üst seviyesinde!

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisan ayında 52,2 puanla son 47 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 11:53

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin nisan ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde nisan ayında imalat sektörü yeni siparişlerdeki artışla büyürken enflasyon baskıları hızla arttı.

Martta 51,6 puan olan imalat sanayi PMI, nisanda 52,2 puana çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI nisanda son 47 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi de Avro Bölgesi'nde nisan ayı imalat sanayi PMI'nın 52,2 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentileriyle aynı gelmesi dikkati çekti.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Öte yandan, nisan ayında imalat girdi enflasyonu son 4 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

