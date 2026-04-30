Almanya'da perakende satışlar yüzde 2 geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, martta bir önceki aya göre yüzde 2 düştü. Piyasalar söz konusu dönemde satışların yüzde 0,1 azalacağını öngörüyordu.

Yıllık bazda bakıldığında, reel perakende satışların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 gerilemesi dikkati çekti. Bu veri, Ekim 2022'den bu yana kaydedilen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında en belirgin düşüş, bir önceki aya göre reel bazda yüzde 5,6 azalan akaryakıt istasyonu satışlarında görüldü.

Martta gıda ürünlerinde perakende satışlar da şubata göre reel olarak yüzde 2,7 geriledi.

Bu arada, martta gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında yıllık bazda yüzde 1 düşüş görüldü. Sektördeki tek teselli, satışlarını yüzde 3 artıran internet ve posta yoluyla sipariş kanalı oldu.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE TÜKETİM AZALDI

Ekonomistler, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını tetiklemesi ve artan enflasyonun alım gücünü eritmesi nedeniyle perakende sektöründe "beklenmedik" bir daralma yaşandığını belirtti.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin analizinde, verilerin jeopolitik risklerin ekonomik faturasını yansıttığını vurgulayarak, "Akaryakıta harcanan paranın artması, genel tüketimin kısılmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Almanya'da Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını tetiklemesiyle yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,9'a yükselerek 2024'ün başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.