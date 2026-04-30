CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da perakende satışlar yüzde 2 geriledi

Almanya'da perakende satışlar yüzde 2 geriledi

Almanya'da reel perakende satışlar, martta aylık bazda yüzde 2 azalarak piyasa beklentilerinin altında kalırken Ekim 2022'den bu yana görülen en keskin gerileme kaydedildi.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 11:49

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, martta bir önceki aya göre yüzde 2 düştü. Piyasalar söz konusu dönemde satışların yüzde 0,1 azalacağını öngörüyordu.

Yıllık bazda bakıldığında, reel perakende satışların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 gerilemesi dikkati çekti. Bu veri, Ekim 2022'den bu yana kaydedilen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında en belirgin düşüş, bir önceki aya göre reel bazda yüzde 5,6 azalan akaryakıt istasyonu satışlarında görüldü.

Martta gıda ürünlerinde perakende satışlar da şubata göre reel olarak yüzde 2,7 geriledi.

Bu arada, martta gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında yıllık bazda yüzde 1 düşüş görüldü. Sektördeki tek teselli, satışlarını yüzde 3 artıran internet ve posta yoluyla sipariş kanalı oldu.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE TÜKETİM AZALDI

Ekonomistler, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını tetiklemesi ve artan enflasyonun alım gücünü eritmesi nedeniyle perakende sektöründe "beklenmedik" bir daralma yaşandığını belirtti.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin analizinde, verilerin jeopolitik risklerin ekonomik faturasını yansıttığını vurgulayarak, "Akaryakıta harcanan paranın artması, genel tüketimin kısılmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Almanya'da Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını tetiklemesiyle yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,9'a yükselerek 2024'ün başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.364,2800 Değişim 116,50 Son veri saati:
Düşük 14250,26 Yüksek 14366,76
Açılış
45,1908 Değişim 0,1343 Son veri saati:
Düşük 45,0741 Yüksek 45,2084
Açılış
52,8436 Değişim 0,1987 Son veri saati:
Düşük 52,703 Yüksek 52,9017
Açılış
6.711,7070 Değişim 139,543 Son veri saati:
Düşük 6586,612 Yüksek 6726,155
Açılış
106,7152 Değişim 3,5959 Son veri saati:
Düşük 103,4102 Yüksek 107,0061
Açılış
BİST En Aktif Hisseler