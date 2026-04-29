AB'den krizden etkilenen sektörlere yardım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji ve gübre fiyatlarından etkilenen tarım, ulaştırma ve sanayi sektörlerine destek sağlanabilmesi amacıyla üye ülkeler için geçici devlet yardımı çerçevesini kabul etti.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2026 14:44

AB Komisyonu, üye ülkelerin Orta Doğu kaynaklı krizde ekonomilerini destekleyebilmesini sağlamak amacıyla geçici bir devlet yardımı çerçevesi kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Orta Doğu Krizi Geçici Devlet Yardımı Çerçevesi'nin (METSAF), tarım, balıkçılık, ulaştırma ve enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yönelik hedefli ve geçici destek mekanizması olarak uygulanacağı belirtildi.

Düzenlemenin 31 Aralık 2026'ya kadar yürürlükte kalacağı bildirilen açıklamada, yeni çerçeve kapsamında üye ülkelerin, tarım, balıkçılık, kara taşımacılığı (kara yolu, demir yolu ve iç su yolları) ile AB içi kısa mesafe deniz taşımacılığı sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin kriz nedeniyle artan yakıt ve gübre maliyetlerinin yüzde 70'ine kadarını karşılayabileceği ifade edildi.

Açıklamada, küçük tutarlı yardımlar için basitleştirilmiş yöntem uygulanacağına işaret edilerek, üye ülkelerin şirketlerin faaliyet büyüklüğü, sektör genelindeki yakıt tüketimi tahmini veya benzeri kriterlere göre destek miktarını belirleyebilecekleri ve yararlanıcılara 50 bin avroya kadar destek verilebilecekleri kaydedildi.

Enerji yoğun sektörler için de mevcut Temiz Sanayi Mutabakatı Devlet Yardımı Çerçevesi'nde geçici değişikliğe gidildiğine işaret edilen açıklamada, uygun şirketler için elektrik maliyetlerine yönelik yardım oranının yüzde 50'den yüzde 70'e kadar çıkarılabileceği belirtildi.

Bu arada, Avrupa firmaları yüksek enerji maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Avrupa'da, Orta Doğu'daki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yapılamaması nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatları hızla arttı. Gübre fiyatlarının da hızla yükseldiği Avrupa'da, jet yakıtı fiyatları geçen yıldan bu yana iki katından fazla artış gösterdi.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, normal şartlarda kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Tahvil piyasasında alarm: Yatırımcılar ABD faizlerinin yüzde 5’i aşmasını fiyatlıyor Tahvil piyasasında alarm: Yatırımcılar ABD faizlerinin yüzde 5’i aşmasını fiyatlıyor 29 Nisan 2026 09:14
Rosatom’un Bangladeş’teki ilk nükleer güç santrali devreye alınacak Rosatom'un Bangladeş'teki ilk nükleer güç santrali devreye alınacak 28 Nisan 2026 16:51
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 28 Nisan 2026 16:49
ABD konut fiyatlarında yavaşlama: Aylık artış durdu, yıllık artış sınırlı kaldı ABD konut fiyatlarında yavaşlama: Aylık artış durdu, yıllık artış sınırlı kaldı 28 Nisan 2026 16:25
ABD’de kredi kartı faizleri yüksek seyrediyor: Faiz tavanı tartışması yeniden gündemde ABD’de kredi kartı faizleri yüksek seyrediyor: Faiz tavanı tartışması yeniden gündemde 28 Nisan 2026 15:52
Brezilya’da enflasyon beklentilerin altında: Gözler faiz kararında! Brezilya’da enflasyon beklentilerin altında: Gözler faiz kararında! 28 Nisan 2026 15:48
Avrupa Parlamentosu, 2028-2034 dönemi için 2 trilyon euro bütçe istedi Avrupa Parlamentosu, 2028-2034 dönemi için 2 trilyon euro bütçe istedi 28 Nisan 2026 15:36
BAE, OPEC ve OPEC+’tan ayrılma kararı aldı BAE, OPEC ve OPEC+'tan ayrılma kararı aldı 28 Nisan 2026 15:34
Tether’dan 344 milyon dolarlık USDT dondurma kararı: Yasa dışı cüzdanlara müdahale Tether’dan 344 milyon dolarlık USDT dondurma kararı: Yasa dışı cüzdanlara müdahale 28 Nisan 2026 14:29
Citi tahminini yükseltti: Yapay zeka pazarı 2030’a kadar 4,2 trilyon doları aşabilir! Citi tahminini yükseltti: Yapay zeka pazarı 2030’a kadar 4,2 trilyon doları aşabilir! 28 Nisan 2026 14:13
Euro Bölgesi’nde bankalardan kredi freni Euro Bölgesi’nde bankalardan kredi freni 28 Nisan 2026 13:55
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 28 Nisan 2026 13:26
