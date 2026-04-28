Avrupa Parlamentosu, 2028-2034 dönemi için 2 trilyon euro bütçe istedi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 dönemini kapsayacak uzun vadeli bütçesinin 2 trilyon avroya yükseltilmesini, yeni gelir kaynakları oluşturulmasını ve tarım ile uyum fonlarının korunmasını istedi.

AA

Oluşturma Tarihi 28 Nisan 2026 15:36

Strazburg'da yapılan AP Genel Kurulu'nda Birliğin 2028-2034 dönemine yönelik bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) boyutu ve yapısı konusunda üye devletlerle yapılacak müzakerelere ilişkin tutumu belirleyecek rapor, 370 evet oyuyla kabul edildi.

Buna göre, 2028-2034 AB bütçesi, AB gayri safi milli gelirinin yüzde 1,27'si olarak belirlenecek. AB'nin siyasi önceliklerini ve stratejik hedeflerini finanse etmek için 2028-2034 dönemine yönelik cari fiyatlarla 2,01 trilyon avro bütçe talep edilecek.

AB'nin Kovid-19 salgını döneminde kurduğu kurtarma fonunun borç servisi için gayri safi milli hasılanın yüzde 0,11'i ayrılacak.

Böylece, AB bütçesinde AB Komisyonu'nun geçen yıl sunduğu teklife kıyasla yaklaşık yüzde 10 artış yapılmış olacak. Bu fark, savunma, rekabetçilik, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, altyapı, sağlık, eğitim ve kültür gibi öncelikli alanlara yönlendirilecek.

Toplumsal uyum ve tarım programları da güvence altına alınacak.

Bütçenin finansmanı ve kurtarma programı borçlarının geri ödenmesi amacıyla yeni öz kaynaklar oluşturulacak. Bu kapsamda yıllık yaklaşık 60 milyar avro gelir sağlayacak yeni kaynaklar devreye alınacak. Buna dijital hizmet vergisi, çevrim içi kumar vergisi, karbon sınır düzenleme mekanizmasının genişletilmesi ve kripto varlık sermaye kazançlarına vergi getirilmesi de dahil olacak.

AP'nin bütçe düzenlemesine ilişkin pozisyonunu belirlemesinin ardından üye ülkelerin ortak tutum belirlemesiyle müzakerelerin başlaması bekleniyor.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen MFF, kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını amaçlıyor.

AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor.

AB'nin 2021-2027 dönemindeki toplam 1,2 trilyon avroyu bulan bütçesini ortaya koyan çerçeve, 2020 yılında belirlenmişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliğiyle alınıyor.

Uzun vadeli AB bütçesi, üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları, bütçenin hangi alanlara odaklanacağı gibi konularda sert tartışmalara sahne oluyor.

Bu arada, AB bütçesinin denetimini, merkezi Lüksemburg'da bulunan AB sayıştayı yapıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İlginizi Çekebilir
BlackRock uyardı: Enflasyon baskısı sürecek, tahvil getirileri yüksek kalacak BlackRock uyardı: Enflasyon baskısı sürecek, tahvil getirileri yüksek kalacak 28 Nisan 2026 08:40
ABD Hazine Bakanlığı: İran hava yollarıyla iş yapanlar yaptırımla karşılaşabilir ABD Hazine Bakanlığı: İran hava yollarıyla iş yapanlar yaptırımla karşılaşabilir 28 Nisan 2026 08:32
Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu? Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu? 27 Nisan 2026 16:48
Yeni Zelanda ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Yeni Zelanda ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı 27 Nisan 2026 15:31
AB Komisyonu Başkanı: İthal fosil yakıtlara bağımlılık Avrupa’yı savunmasız hale getiriyor AB Komisyonu Başkanı: İthal fosil yakıtlara bağımlılık Avrupa'yı savunmasız hale getiriyor 27 Nisan 2026 13:55
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 27 Nisan 2026 13:25
Almanya’da konut krizi derinleşiyor: Kiralar yükselirken satış fiyatları durağan seyrediyor Almanya'da konut krizi derinleşiyor: Kiralar yükselirken satış fiyatları durağan seyrediyor 27 Nisan 2026 13:22
ING’den Euro Bölgesi için uyarı: Nüfus, büyümeyi frenleyecek ING'den Euro Bölgesi için uyarı: Nüfus, büyümeyi frenleyecek 27 Nisan 2026 13:16
Almanya konut piyasasında kira baskısı sürüyor Almanya konut piyasasında kira baskısı sürüyor 27 Nisan 2026 12:38
Almanya’da tüketici güveni geriledi Almanya'da tüketici güveni geriledi 27 Nisan 2026 12:22
Piyasalar ECB’den bu hafta faiz artışı beklemiyor: Goldman Sachs’tan temkinli değerlendirme Piyasalar ECB’den bu hafta faiz artışı beklemiyor: Goldman Sachs’tan temkinli değerlendirme 27 Nisan 2026 11:29
Barclays: Çin konut piyasasında dip sinyalleri var ama erken değerlendirme yapılmamalı Barclays: Çin konut piyasasında dip sinyalleri var ama erken değerlendirme yapılmamalı 27 Nisan 2026 11:01
