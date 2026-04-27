CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yeni Zelanda ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Yeni Zelanda ile Hindistan arasında ekonomik ilişkileri artırmayı hedefleyen serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 15:31

Yeni Zelanda hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Christopher Luxon ile Ticaret Bakanı Todd McClay, iki ülke arasında istihdam ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak serbest ticaret anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Yeni Zelanda'nın Hindistan'a gerçekleştireceği ihracatın yüzde 95'inde gümrük vergileri kaldırılacak ya da azaltılacak.

Luxon, anlaşmaya ilişkin, "Bu serbest ticaret anlaşmasının faydaları çok geniş kapsamlı ve iş dünyamız, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olmaya aday olan 1,4 milyar insana fırsat kapılarının açılmasından büyük heyecan duyuyor." ifadesini kullandı.

Ülkesindeki her 4 işten birinin ticarete bağlı olduğuna dikkati çeken Luxon, anlaşmanın istihdamı arttıracağına ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğine işaret etti.

Ticaret Bakanı McClay da serbest ticaret anlaşmasının Yeni Zelanda'nın ihracat değerini 10 yıl içinde ikiye katlama yönündeki hedefini desteklediğinin altını çizdi.

Anlaşmanın binlerce iş imkanı ve milyarlarca dolarlık ek ihracat sağlayacağını anlatan McClay, bu gelişmenin küresel çalkantıların yaşandığı dönemde hayati önem taşıdığını vurguladı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.562,8200 Değişim 198,09 Son veri saati:
Düşük 14423,88 Yüksek 14621,97
Açılış
45,0273 Değişim 0,0553 Son veri saati:
Düşük 44,9837 Yüksek 45,039
Açılış
52,9477 Değişim 0,2436 Son veri saati:
Düşük 52,7236 Yüksek 52,9672
Açılış
6.818,2360 Değişim 85,928 Son veri saati:
Düşük 6762,353 Yüksek 6848,281
Açılış
109,8922 Değişim 2,6873 Son veri saati:
Düşük 108,2209 Yüksek 110,9082
Açılış
BİST En Aktif Hisseler