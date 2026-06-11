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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,15 düşüşle 15.720,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2026 09:33

Dün alış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,08 artışla 15.743,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarını geri vererek 15.672,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,15 altında 15.720,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden şiddetli çatışmalara dönüşebileceği endişeleriyle risk iştahı azalırken, gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ve yurt dışında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB faiz kararı sonrası, ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.500 puanın destek, 15.800 ve 15.900 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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