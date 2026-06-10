Çin'de üretici enflasyonu 4 yılın zirvesinde! Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,9 yükseldi. Böylece ÜFE, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, piyasa beklentisi olan yüzde 3,8'in de üzerine çıktı. Nisan ayında üretici enflasyonu yüzde 2,8 olarak gerçekleşmişti.

YÜKSELEN MALİYETLER ÜRETİCİ FİYATLARINI DESTEKLEDİ

Mart ayında yeniden yükseliş eğilimine giren toptan fiyatlar, özellikle enerji ve hammadde maliyetlerindeki artıştan destek buldu. Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle enerji arzına ilişkin endişelerin artması, üretim maliyetlerini yukarı taşırken Çin ekonomisinin uzun süredir mücadele ettiği deflasyon baskılarının hafiflemesine katkı sağladı.

Mayıs ayında fabrikaların yakıt ve enerji maliyetleri yıllık bazda yüzde 10 artış göstererek nisandaki yüzde 4,4 seviyesinin belirgin şekilde üzerine çıktı. Demir dışı metal hammaddeleri ve kablo maliyetlerinde ise yüzde 22'lik yükseliş kaydedildi.

YAPAY ZEKâ TALEBİ FİYAT ARTIŞLARINI HIZLANDIRDI

Emtia fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra yapay zekâ sektöründeki güçlü yatırım dalgası da üretici fiyatlarını destekleyen önemli faktörlerden biri oldu. Artan işlem gücü ihtiyacı, yarı iletkenler ve teknoloji ekipmanlarına yönelik talebi artırırken bu alandaki maliyetlerin yükselmesine neden oldu.

TÜKETİCİ ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Öte yandan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında yıllık bazda yüzde 1,2 artarak ekonomistlerin yüzde 1,3 seviyesindeki beklentisinin altında gerçekleşti. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,1 geriledi. Benzin fiyatları yıllık bazda yüzde 23,5 yükselirken, çekirdek enflasyon yüzde 1,1 ile bir önceki aya göre sınırlı gerileme gösterdi. Gıda fiyatları ise yıllık bazda yüzde 1,7 düşüş kaydetti.