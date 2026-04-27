Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 6 milyon 800 bin liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 16:48

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 797 bin 400 lira, en yüksek 6 milyon 851 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda önceki kapanışının hemen üzerinde 6 milyon 800 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 797 bin 300 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 696 milyon 283 bin 594,18 lira, işlem miktarı ise 1869,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 733 milyon 976 bin 668,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Zirve Değerli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ile Anadolubank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.797.300,00 4.712,00
En Düşük 6.797.400,00 4.660,00
En Yüksek 6.851.200,00 4.725,50
Kapanış 6.800.000,00 4.690,00
Ağırlıklı Ortalama 6.816.769,35 4.704,69
Toplam İşlem Hacmi (TL) 12.696.283.594,18
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.869,61
Toplam İşlem Adedi 103

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

İlginizi Çekebilir
Çin sanayisinde zorlu koşullara rağmen güçlü artış Çin sanayisinde zorlu koşullara rağmen güçlü artış 27 Nisan 2026 09:26
Elon Musk’tan ABD ekonomisi için kritik uyarı: Ulusal borç krizi iflasa mı gidiyor? Elon Musk’tan ABD ekonomisi için kritik uyarı: Ulusal borç krizi iflasa mı gidiyor? 27 Nisan 2026 09:12
Mısır’dan AVM ve restoranların erken kapatılma kararına iptal! Mısır'dan AVM ve restoranların erken kapatılma kararına iptal! 27 Nisan 2026 09:10
Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ın önü açıldı: Kritik siyasi engel kaldırıldı Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ın önü açıldı: Kritik siyasi engel kaldırıldı 27 Nisan 2026 09:10
Küresel piyasalar İran-ABD müzakere sinyalleriyle rahatladı: Petrol ve borsalarda son durum... Küresel piyasalar İran-ABD müzakere sinyalleriyle rahatladı: Petrol ve borsalarda son durum... 27 Nisan 2026 08:49
Çin sanayi karlarında güçlü artış: Savaş ve petrol krizine rağmen yükseliş sürüyor Çin sanayi karlarında güçlü artış: Savaş ve petrol krizine rağmen yükseliş sürüyor 27 Nisan 2026 08:12
Asya borsalarında rekor ralli: Nikkei ve KOSPI teknoloji hisseleriyle zirveye çıktı! Asya borsalarında rekor ralli: Nikkei ve KOSPI teknoloji hisseleriyle zirveye çıktı! 27 Nisan 2026 07:58
Enerji krizi temiz enerjiye geçişi hızlandırdı: Çin’in yenilenebilir ihracatı rekor kırdı Enerji krizi temiz enerjiye geçişi hızlandırdı: Çin’in yenilenebilir ihracatı rekor kırdı 27 Nisan 2026 07:22
Çin’de bütçe harcamaları ilk çeyrekte yükseldi Çin’de bütçe harcamaları ilk çeyrekte yükseldi 25 Nisan 2026 10:51
S&P Almanya’nın kredi notunu açıkladı S&P Almanya'nın kredi notunu açıkladı 25 Nisan 2026 10:47
Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı 25 Nisan 2026 10:33
Herkes günde en az 1 kere tıklıyor... Google yapay zekaya milyarlar yatıracak Herkes günde en az 1 kere tıklıyor... Google yapay zekaya milyarlar yatıracak 25 Nisan 2026 08:52
BİST En Aktif Hisseler