Asya borsalarında rekor ralli: Nikkei ve KOSPI teknoloji hisseleriyle zirveye çıktı!

Asya borsaları, yeni haftaya teknoloji hisselerinin güçlü desteğiyle yükselişle başladı. Japonya ve Güney Kore endeksleri tarihi zirveleri test ederken, küresel piyasalardaki iyimser hava dikkat çekiyor. Ancak Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artış, yükselişin hızını sınırlıyor.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 07:58

ABD piyasalarından gelen pozitif kapanış da Asya borsalarına destek verdi. Nasdaq ve S&P 500 endekslerinin haftayı rekor seviyelerde tamamlaması, özellikle yapay zekâ ve yarı iletken sektörlerine yönelik iyimserliği güçlendirdi.

ASYA BORSALARINDA TEKNOLOJİ RÜZGâRI

Güney Kore Kospi endeksi yüzde 2,3 yükselerek 6.630,35 puana ulaştı. Yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren SK Hynix hisseleri yüzde 6 artışla yeni zirve görürken, Samsung Electronics hisseleri de yüzde 2,5 yükseldi. Kospi, geçen hafta güçlü çip şirketi kazançlarının etkisiyle yaklaşık yüzde 5 değer kazanmıştı.

Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 artışla 60.652,98 puana çıkarken, TOPIX endeksi de yüzde 0,7 yükseldi. Yatırımcılar gözünü Japonya Merkez Bankası'nın salı günü tamamlanacak toplantısına çevirdi.

JAPONYA MERKEZ BANKASI KARARI BEKLENİYOR

Japonya Merkez Bankası'nın kısa vadeli politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Orta Doğu'daki gerilim ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle banka, temkinli duruşunu sürdürüyor. Piyasalarda ise enflasyon baskılarının devam etmesi halinde haziran veya temmuz aylarında olası bir faiz artışı ihtimali fiyatlanıyor.

Öte yandan petrol arzına ilişkin endişeler küresel piyasalarda risk iştahını sınırlıyor. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin durma noktasına gelmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar, petrol tedarik zincirinde baskı yaratıyor. Brent petrol fiyatı 107 doların üzerinde işlem görüyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yürütülen diplomasi sürecine ilişkin bazı temasları ertelemesi, piyasalardaki belirsizliği artırdı. Küresel yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarına odaklanmış durumda.

Bölgenin diğer piyasalarında Çin Şanghay Bileşik ve Hong Kong Hang Seng endeksleri yatay seyrederken, Singapur ve Avustralya borsalarında sınırlı düşüşler görüldü. Hindistan Nifty 50 vadeli işlemleri ise hafif yükseliş kaydetti. Genel görünüm, Asya borsalarında teknoloji kaynaklı yükseliş eğiliminin jeopolitik risklere rağmen güçlü kaldığını ortaya koyuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İlginizi Çekebilir
ABD’de imalat sanayi son 4 yılın zirvesinde ABD'de imalat sanayi son 4 yılın zirvesinde 24 Nisan 2026 09:28
Küresel piyasalarda jeopolitik gerilim baskısı Küresel piyasalarda jeopolitik gerilim baskısı 24 Nisan 2026 09:14
Avrupa borsaları negatif seyrediyor: Fransa hariç Avrupa borsaları negatif seyrediyor: Fransa hariç 24 Nisan 2026 08:53
Japonya’da enflasyon yeniden yükselişte: Enerji fiyatları etkili oldu Japonya’da enflasyon yeniden yükselişte: Enerji fiyatları etkili oldu 24 Nisan 2026 07:58
ABD’de küçük bankalar için sermaye kuralları esnetildi ABD'de küçük bankalar için sermaye kuralları esnetildi 24 Nisan 2026 07:27
Intel’in geliri ilk çeyrekte arttı Intel'in geliri ilk çeyrekte arttı 24 Nisan 2026 07:25
Nike 1400 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor Nike 1400 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor 24 Nisan 2026 07:24
Çin’in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı 24 Nisan 2026 06:35
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 23 Nisan 2026 16:40
Fed üyesi Stephen Miran’da dönüş sinyali: Faiz indirimlerinde geri adım mı geliyor? Fed üyesi Stephen Miran’da dönüş sinyali: Faiz indirimlerinde geri adım mı geliyor? 23 Nisan 2026 15:43
İran ekonomisi serbest düşüşte! IMF’den küçülme ve yüksek enflasyon uyarısı geldi İran ekonomisi serbest düşüşte! IMF'den küçülme ve yüksek enflasyon uyarısı geldi 23 Nisan 2026 15:28
AB’den Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi ve Rusya’ya 20. yaptırım paketi AB’den Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi ve Rusya’ya 20. yaptırım paketi 23 Nisan 2026 15:25
