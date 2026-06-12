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Borsa İstanbul 14 bin puana dayandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,23 yükselişle 13.912,07 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2026 10:13

Dün yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 düşüşle 13.743,50 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 168,57 puan ve yüzde 1,23 artışla 13.912,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,69, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,10 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesiyle pozitif seyrediyor.

Öte yandan yurt içinde ödemeler dengesi verileri takip edilecek. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 50 milyar 580 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin yanı sıra piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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