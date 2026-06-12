Asya borsalarında yükseliş! Barış umutları ve küresel ralli piyasaları hareketlendirdi

Enerji fiyatlarındaki gerileme ve küresel enflasyon baskılarının hafiflemesi de Asya-Pasifik piyasalarını destekleyen önemli faktörler arasında yer aldı.

JEOPOLİTİK İYİMSERLİK PETROLÜ AŞAĞI ÇEKTİ

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da özellikle İran ile bir barış anlaşmasının hafta sonuna kadar tamamlanabileceğine yönelik açıklamaları piyasaların odağına yerleşti. Görüşmelerin üst düzey temaslara ulaştığı ve bölgesel aktörlerden destek gördüğü ifade edilirken, yatırımcılar bu süreci çatışmaların sona ermesi yönünde güçlü bir sinyal olarak değerlendirdi.

Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert düşüşler görüldü. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ardı ardına düşüşlerle 86 dolar seviyesine gerilerken, Brent petrol de 89 dolar bandına kadar çekildi. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin azalması enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon beklentilerini de yumuşattı.

ASYA BORSALARINDA SERT YÜKSELİŞLER

Düşen enerji fiyatları ve artan risk iştahı Asya borsalarında güçlü bir ralliye yol açtı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4'ün üzerinde yükselirken, Avustralya borsası da kayda değer bir artış gösterdi. Güney Kore'de KOSPI endeksi ise sert bir yükselişle dikkat çekti.

Teknoloji hisseleri bölgedeki yükselişi desteklerken, küresel piyasalardaki olumlu hava ABD borsalarına da yansıdı. Nasdaq endeksi, SpaceX'in tarihi halka arz sürecine yönelik iyimserliğin etkisiyle güçlü bir artış kaydetti.

SPACEX HALKA ARZI KÜRESEL İYİMSERLİĞİ ARTIRDI

Uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in 75 milyar dolarlık dev halka arzı tamamlaması, küresel piyasalarda dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Şirketin bu işlemle birlikte yüksek bir piyasa değerine ulaşması yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Elon Musk'ın servetinin yeni bir eşiğe ulaştığına yönelik değerlendirmeler de piyasalardaki iyimser havayı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

FED BEKLENTİLERİNDE YUMUŞAMA

Tahvil piyasalarında ise ABD Merkez Bankası (FED) tarafından ek faiz artışı beklentilerinin zayıfladığı görüldü. Ekim ayında faiz artırımı olasılığına yönelik fiyatlamaların gerilemesi, piyasada rahatlama yarattı.

ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirileri yatay seyrederken, yatırımcılar küresel risk iştahındaki artışı daha fazla fiyatlamaya başladı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YUKARI YÖNLÜ SEYİR

Güvenli liman varlıkları da küresel piyasalardaki hareketlilikten etkilendi. Altın fiyatları hafif yükseliş gösterirken gümüşte de sınırlı artışlar görüldü. Zayıflayan dolar endeksi, kıymetli metallere destek verdi.

DÖVİZ PİYASASINDA JAPON YENİ TAKİPTE

Döviz piyasalarında Japon yeni hafif değer kazanırken, USD/JPY paritesi kritik seviyelere yakın seyrini sürdürdü. Japonya Merkez Bankası'ndan gelebilecek olası müdahale beklentileri piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve jeopolitik gelişmelerin etkisi, finansal varlıklar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.