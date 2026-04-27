Çin sanayisinde zorlu koşullara rağmen güçlü artış

Çin’de sanayi şirketlerinin kârları mart ayında dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen artış hız kazanırken, özellikle yüksek teknoloji ve ekipman üretimi öne çıktı.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 09:26

Çin'in sanayi şirketleri, Orta Doğu'daki savaşın petrol piyasalarını sarsarak hammadde maliyetlerini artırmasına rağmen mart ayında son altı ayın en hızlı kâr artışını kaydetti.

MARTTA ARTIŞ HIZLANDI

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, sanayi kârları mart ayında yıllık bazda yüzde 15,8 yükseldi. Bu oran, eylül ayından bu yana en güçlü artış olurken, yılın ilk iki ayında görülen yüzde 15,2'lik artışın da üzerine çıktı.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

İlk üç ayda toplam kâr artışı yüzde 15,5 olarak gerçekleşti. Bu performans, pandemi kaynaklı 2021 sıçraması hariç tutulduğunda, 2017'den bu yana yılın en güçlü başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE EKİPMAN ÜRETİMİ ÖNE ÇIKTI

Ulusal İstatistik Bürosu Baş İstatistikçisi Yu Weining, kâr artışındaki ivmenin büyük ölçüde ekipman ve yüksek teknoloji üretiminden kaynaklandığını ifade etti. Bu alanlarda kârlar yılın ilk çeyreğinde sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 47,4 arttı.

YAPAY ZEKâ VE ÇİP SEKTÖRLERİNDEN KATKI

Yapay zekâ ve yarı iletken alanındaki hızlı büyüme, yılın ilk üç ayında birçok alt sektörde dikkat çekici kâr artışlarını beraberinde getirdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

İlginizi Çekebilir
UEA: Küresel gaz piyasasındaki sıkıntı önümüzdeki yıllarda da hissedilecek UEA: Küresel gaz piyasasındaki sıkıntı önümüzdeki yıllarda da hissedilecek 24 Nisan 2026 13:25
Enerji maliyetleri Almanya’nın toparlanma sürecini zorluyor Enerji maliyetleri Almanya’nın toparlanma sürecini zorluyor 24 Nisan 2026 11:35
Asya borsaları karışık: Yatırımcılar tedirgin! Asya borsaları karışık: Yatırımcılar tedirgin! 24 Nisan 2026 10:16
Borsa güne yatay seyirde başladı Borsa güne yatay seyirde başladı 24 Nisan 2026 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 24 Nisan 2026 09:34
Netflix 25 milyar dolarlık hisse geri alım başlattı Netflix 25 milyar dolarlık hisse geri alım başlattı 24 Nisan 2026 09:33
ABD’de imalat sanayi son 4 yılın zirvesinde ABD'de imalat sanayi son 4 yılın zirvesinde 24 Nisan 2026 09:28
Küresel piyasalarda jeopolitik gerilim baskısı Küresel piyasalarda jeopolitik gerilim baskısı 24 Nisan 2026 09:14
Avrupa borsaları negatif seyrediyor: Fransa hariç Avrupa borsaları negatif seyrediyor: Fransa hariç 24 Nisan 2026 08:53
Japonya’da enflasyon yeniden yükselişte: Enerji fiyatları etkili oldu Japonya’da enflasyon yeniden yükselişte: Enerji fiyatları etkili oldu 24 Nisan 2026 07:58
ABD’de küçük bankalar için sermaye kuralları esnetildi ABD'de küçük bankalar için sermaye kuralları esnetildi 24 Nisan 2026 07:27
Intel’in geliri ilk çeyrekte arttı Intel'in geliri ilk çeyrekte arttı 24 Nisan 2026 07:25
