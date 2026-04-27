Çin sanayisinde zorlu koşullara rağmen güçlü artış

Çin'in sanayi şirketleri, Orta Doğu'daki savaşın petrol piyasalarını sarsarak hammadde maliyetlerini artırmasına rağmen mart ayında son altı ayın en hızlı kâr artışını kaydetti.

MARTTA ARTIŞ HIZLANDI

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, sanayi kârları mart ayında yıllık bazda yüzde 15,8 yükseldi. Bu oran, eylül ayından bu yana en güçlü artış olurken, yılın ilk iki ayında görülen yüzde 15,2'lik artışın da üzerine çıktı.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

İlk üç ayda toplam kâr artışı yüzde 15,5 olarak gerçekleşti. Bu performans, pandemi kaynaklı 2021 sıçraması hariç tutulduğunda, 2017'den bu yana yılın en güçlü başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE EKİPMAN ÜRETİMİ ÖNE ÇIKTI

Ulusal İstatistik Bürosu Baş İstatistikçisi Yu Weining, kâr artışındaki ivmenin büyük ölçüde ekipman ve yüksek teknoloji üretiminden kaynaklandığını ifade etti. Bu alanlarda kârlar yılın ilk çeyreğinde sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 47,4 arttı.

YAPAY ZEKâ VE ÇİP SEKTÖRLERİNDEN KATKI

Yapay zekâ ve yarı iletken alanındaki hızlı büyüme, yılın ilk üç ayında birçok alt sektörde dikkat çekici kâr artışlarını beraberinde getirdi.