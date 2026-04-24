UEA: Küresel gaz piyasasındaki sıkıntı önümüzdeki yıllarda da hissedilecek

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından yayımlanan raporda, savaşın uzun süredir beklenen LNG arz fazlasını geciktirdiği vurgulandı. Yeni kapasite yatırımları devreye girse de, özellikle ABD öncülüğündeki genişlemenin etkisinin en az iki yıl ötelendiği ifade edildi.

120 MİLYAR METREKÜPLÜK AÇIK ÖNGÖRÜSÜ

UEA, kısa vadede yaşanan arz kayıpları ile kapasite artış hızındaki yavaşlamanın birleşmesi sonucu, 2026-2030 döneminde yaklaşık 120 milyar metreküplük LNG açığı oluşabileceğini tahmin ediyor. Bu projeksiyon, Katar'daki Kuzey Saha Doğu genişleme projesinde yaşanan gecikmeleri de kapsıyor.

ÇATIŞMALAR ARZI CİDDİ ŞEKİLDE KESİYOR

Bölgede ikinci ayına giren çatışmaların etkisinin hafiflemediği ve küresel petrol ile LNG arzının yaklaşık beşte birini fiilen devre dışı bıraktığı belirtiliyor. Katar, İran kaynaklı saldırıların sıvılaştırma kapasitesinin yaklaşık yüzde 17'sine zarar verdiğini ve onarım sürecinin beş yıla kadar uzayabileceğini açıkladı.

PİYASA OYUNCULARINDAN BENZER UYARI

Vitol Group da hafta başında yaptığı değerlendirmede, küresel arz üzerindeki baskının 2028 yılına kadar sürebileceğine dikkat çekti. Şirket, Katar'daki LNG tesislerinde oluşan hasar ile Orta Doğu'daki yeni projelerde yaşanan gecikmeleri bu görünümün temel nedenleri arasında gösterdi.

TALEP TARAFI DENGEDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Mevcut durumda yüksek fiyatlar, ılıman hava koşulları ve tüketimi sınırlamaya yönelik politikalar nedeniyle özellikle ithalata bağımlı pazarlarda talepte düşüş gözleniyor. Birçok Asya ülkesi, arz sıkıntısına karşı yakıt değişimi ve talep yönetimi gibi önlemler uyguluyor.

Raporda, küresel doğalgaz piyasasında denge sağlanabilmesi için talep tarafının vereceği tepkinin belirleyici olacağı vurgulandı.