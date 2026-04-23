Euro Bölgesi hizmet sektöründe daralma

Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivite Nisan ayında beklenenden daha zayıf bir performans sergiledi. Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 50,7 seviyesinden 48,6’ya gerileyerek büyüme eşiği olan 50’nin altına indi ve bölge ekonomisinde daralmaya işaret etti. Piyasa beklentisi ise endeksin 50,1 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Oluşturma Tarihi 23 Nisan 2026 13:05

Hizmet sektöründeki sert gerileme, toparlanma beklentilerini zayıflatırken, bölgede 2000 yılından bu yana (pandemi dönemi hariç) görülen en yüksek maliyet artışları dikkat çekti. Özellikle artan girdi maliyetleri ve fiyat baskıları ekonomik görünüm üzerindeki riskleri artırıyor.

Orta Doğu'da İran-İsrail-ABD hattında yaşanan gerilimlerin tüketici güvenini olumsuz etkilemesi, ticari faaliyetlerde beklenmedik bir yavaşlamaya yol açtı.

ALMANYA VE FRANSA'DA SEKTÖREL AYRIŞMA

Euro Bölgesi'nin iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa'da sektörler arasında belirgin bir farklılaşma yaşandı. Almanya'da sanayi üretimi görece güçlü seyrini korurken, hizmet sektöründe belirgin bir zayıflama görüldü. Fransa'da ise imalat sanayi 2022'den bu yana en iyi performansını sergilese de hizmet sektöründeki düşüş genel ekonomik görünümü aşağı çekti.

ENFLASYON VE ARZ SORUNLARI BASKIYI ARTIRIYOR

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle Euro Bölgesi'nin artan ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Williamson'a göre, yaygın arz sıkıntıları büyümeyi baskılarken, önümüzdeki dönemde fiyatlar üzerinde yeni yukarı yönlü riskler oluşabilir.

Girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki artışın yalnızca enerji kaynaklı olmadığı, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve arz-talep dengesizliklerinin de etkili olduğu ifade ediliyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Beklentilerin altında kalan ekonomik veriler, yaklaşan Avrupa Merkez Bankası (AMB) toplantısı öncesinde politika baskısını artırdı. Enflasyon hâlâ yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrederken, ekonomik yavaşlama sinyalleri para politikası kararlarını zorlaştırıyor.

Piyasalarda yıl sonuna kadar iki faiz artırımı fiyatlanmaya devam etse de, AMB'nin enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki kalıcılığına ilişkin daha fazla veri bekleyeceği öngörülüyor.

Mart ayında açıklanan projeksiyonlarda Euro Bölgesi'nin 2026'da yüzde 0,9 büyümesi beklenirken, savaşın uzaması durumunda daha zayıf bir ekonomik senaryonun gündeme gelebileceği uyarısı yapılıyor. Almanya ve diğer ülkelerdeki savunma ve altyapı harcamaları kısmi destek sağlasa da, artan yaşam maliyetleri tüketici talebini baskılamaya devam ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde kamu borcu belli oldu Avro Bölgesi'nde kamu borcu belli oldu 22 Nisan 2026 12:31
Japonya’nın ham çelik üretimi 57 yılın en düşük seviyesinde! Japonya’nın ham çelik üretimi 57 yılın en düşük seviyesinde! 22 Nisan 2026 12:24
Orta Doğu gerilimi küresel alüminyum piyasasını sarstı: Arz krizi ve fiyatlarda rekor yükseliş Orta Doğu gerilimi küresel alüminyum piyasasını sarstı: Arz krizi ve fiyatlarda rekor yükseliş 22 Nisan 2026 10:50
JPMorgan’dan USD/JPY tahmini: Yıl sonu 164 hedefi korunuyor JPMorgan’dan USD/JPY tahmini: Yıl sonu 164 hedefi korunuyor 22 Nisan 2026 10:35
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 22 Nisan 2026 10:20
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 22 Nisan 2026 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Nisan 2026 10:04
İngiltere’de enflasyon yükseldi: Savaş etkisiyle enerji fiyatları artışa geçti İngiltere’de enflasyon yükseldi: Savaş etkisiyle enerji fiyatları artışa geçti 22 Nisan 2026 09:54
Trump tarifeleri Japonya ihracatını zorluyor: Otomotiv sektöründe düşüş, ticaret açığı sürüyor! Trump tarifeleri Japonya ihracatını zorluyor: Otomotiv sektöründe düşüş, ticaret açığı sürüyor! 22 Nisan 2026 09:11
Küresel piyasalar ateşkes belirsizliğini fiyatlıyor: ABD borsaları geriledi, petrol yükseldi Küresel piyasalar ateşkes belirsizliğini fiyatlıyor: ABD borsaları geriledi, petrol yükseldi 22 Nisan 2026 09:08
Lufthansa 20 bin uçuşu iptal ediyor: Jet yakıtı krizi havacılığı vurdu Lufthansa 20 bin uçuşu iptal ediyor: Jet yakıtı krizi havacılığı vurdu 22 Nisan 2026 09:06
ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Trump’tan İran’a gizli sevkiyat iddiası ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Trump’tan İran’a gizli sevkiyat iddiası 22 Nisan 2026 09:06
