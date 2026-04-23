Euro Bölgesi hizmet sektöründe daralma

Hizmet sektöründeki sert gerileme, toparlanma beklentilerini zayıflatırken, bölgede 2000 yılından bu yana (pandemi dönemi hariç) görülen en yüksek maliyet artışları dikkat çekti. Özellikle artan girdi maliyetleri ve fiyat baskıları ekonomik görünüm üzerindeki riskleri artırıyor.

Orta Doğu'da İran-İsrail-ABD hattında yaşanan gerilimlerin tüketici güvenini olumsuz etkilemesi, ticari faaliyetlerde beklenmedik bir yavaşlamaya yol açtı.

ALMANYA VE FRANSA'DA SEKTÖREL AYRIŞMA

Euro Bölgesi'nin iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa'da sektörler arasında belirgin bir farklılaşma yaşandı. Almanya'da sanayi üretimi görece güçlü seyrini korurken, hizmet sektöründe belirgin bir zayıflama görüldü. Fransa'da ise imalat sanayi 2022'den bu yana en iyi performansını sergilese de hizmet sektöründeki düşüş genel ekonomik görünümü aşağı çekti.

ENFLASYON VE ARZ SORUNLARI BASKIYI ARTIRIYOR

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle Euro Bölgesi'nin artan ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Williamson'a göre, yaygın arz sıkıntıları büyümeyi baskılarken, önümüzdeki dönemde fiyatlar üzerinde yeni yukarı yönlü riskler oluşabilir.

Girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki artışın yalnızca enerji kaynaklı olmadığı, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve arz-talep dengesizliklerinin de etkili olduğu ifade ediliyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Beklentilerin altında kalan ekonomik veriler, yaklaşan Avrupa Merkez Bankası (AMB) toplantısı öncesinde politika baskısını artırdı. Enflasyon hâlâ yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrederken, ekonomik yavaşlama sinyalleri para politikası kararlarını zorlaştırıyor.

Piyasalarda yıl sonuna kadar iki faiz artırımı fiyatlanmaya devam etse de, AMB'nin enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki kalıcılığına ilişkin daha fazla veri bekleyeceği öngörülüyor.

Mart ayında açıklanan projeksiyonlarda Euro Bölgesi'nin 2026'da yüzde 0,9 büyümesi beklenirken, savaşın uzaması durumunda daha zayıf bir ekonomik senaryonun gündeme gelebileceği uyarısı yapılıyor. Almanya ve diğer ülkelerdeki savunma ve altyapı harcamaları kısmi destek sağlasa da, artan yaşam maliyetleri tüketici talebini baskılamaya devam ediyor.