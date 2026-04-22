Trump tarifeleri Japonya ihracatını zorluyor: Otomotiv sektöründe düşüş, ticaret açığı sürüyor!

Trump tarifeleri Japonya ihracatını zorluyor: Otomotiv sektöründe düşüş, ticaret açığı sürüyor!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan yüksek ithalat tarifeleri, Japonya başta olmak üzere küresel üreticiler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle otomotiv ve imalat sektörleri bu politikalardan ciddi şekilde etkileniyor.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 09:11

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 4 artış gösterirken ithalat yalnızca yüzde 0,5 yükseldi. Buna rağmen, Mart ayında sona eren mali yılda Japonya'nın ticaret açığı 1,7 trilyon yen (yaklaşık 10,7 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Böylece ülke üst üste beşinci mali yılda da açık vermiş oldu.

ABD'ye yapılan ihracatta ise dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Geçtiğimiz mali yılda Japonya'nın ABD'ye ihracatı yüzde 6,6 düşerken, otomobil sevkiyatları yüzde 16 azaldı. Bu durum, tarifelerin özellikle otomotiv sektörünü hedef aldığını ortaya koydu.

Öte yandan Mart ayında Japonya'nın ticaret fazlası yıllık bazda yüzde 26 artarak, ihracatın toparlanma sinyalleri verdiğini gösterdi. Aynı dönemde ihracat yüzde 11,7, ithalat ise yüzde 10,9 yükseldi.

Toyota Motor Corporation gibi büyük Japon otomotiv üreticileri, ticaret politikalarındaki değişimlerden daha az etkilenmek için üretimlerini araçların satıldığı ülkelere kaydırma stratejisini sürdürüyor. Ancak bazı firmalar hâlâ ABD pazarına yüksek miktarda ihracat yapmaya devam ediyor.

Enerji tarafında ise Japonya'nın dışa bağımlılığı dikkat çekiyor. Ülke, petrol ve doğalgaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithalatla karşılıyor. İran ile yaşanan gerilim, Orta Doğu'dan enerji sevkiyatında aksama riskini artırırken, bu durum yalnızca enerji değil, aynı zamanda tıbbi ürünler ve plastik üretiminde kullanılan nafta bazlı girdiler üzerinde de baskı oluşturuyor.

Japon hükümeti, olası arz şoklarına karşı yaklaşık 254 günlük petrol rezervine sahip olduğunu belirterek piyasaları sakinleştirmeye çalışıyor. Bu stratejik stoklar, 1970'lerde yaşanan 1970s oil crisis sonrasında oluşturulmuş olup, gerektiğinde devreye alınabiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

