CANLI BORSA
Finans Ekonomi Çin'de elektrik tüketimi ilk çeyrekte yüzde 5,2 arttı

Çin'de elektrik tüketimi ilk çeyrekte yüzde 5,2 arttı

Çin'de elektrik tüketimi, yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artış kaydetti.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 16:05

Çin Ulusal Enerji İdaresinin verilerine göre, Ocak-Mart 2026 döneminde elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 5,2 artarak 2,51 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 7,1 artışla 33,6 milyar kilovatsaate, imalat sanayisini içeren ikincil iş kollarında yüzde 4,7 artışla 1,6 trilyon kilovatsaate, ticaret, ulaştırma, gayrimenkul, finans ve hizmetleri kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 8,1 artışla 483,3 milyar kilovatsaate çıktı.

Hanehalkı elektrik tüketimi de aynı dönemde yüzde 3,4 artışla 398,5 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

Ülkedeki elektrik tüketimi, 2025'te 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşarak, ilk kez bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aşmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.541,9200 Değişim 195,05 Son veri saati:
Düşük 14414,81 Yüksek 14609,86
Açılış
44,883 Değişim 0,0571 Son veri saati:
Düşük 44,8238 Yüksek 44,8809
Açılış
52,8938 Değişim 0,2812 Son veri saati:
Düşük 52,6359 Yüksek 52,9171
Açılış
6.953,0210 Değişim 135,274 Son veri saati:
Düşük 6831,949 Yüksek 6967,223
Açılış
115,8199 Değişim 3,0535 Son veri saati:
Düşük 113,4606 Yüksek 116,5141
Açılış
BİST En Aktif Hisseler