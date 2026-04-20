Finans Ekonomi ABD Enerji Bakanı'ndan akaryakıt fiyatları uyarısı: 3 dolar seviyesi gecikebilir

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, benzin fiyatlarının 3 dolar seviyesinin altına inmesinin yıl sonunu veya 2027’yi bulabileceğini belirtti. Wright, kalıcı düşüş için Orta Doğu’daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 07:18

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, benzin fiyatlarının galon başına 3 doların altına inmesinin bu yıl sonunu hatta gelecek yılı bulabileceğini söyledi.

Hazine Bakanı Scott Bessent'in yaz aylarında fiyatların 3 dolar seviyesine gerileyeceğine yönelik iyimser beklentisine katılmayan Wright, fiyat düşüşü için Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Enerji Bakanı Wright, fiyatların zirveyi görmüş olabileceğini ancak kalıcı bir düşüş için jeopolitik risklerin azalması gerektiğini belirterek, "3 dolar seviyesini ne zaman görürüz kesin değil; bu yılın sonu da olabilir, gelecek yıla da sarkabilir" ifadelerini kullandı.

