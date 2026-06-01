Yuan 3 yılın en yüksek seviyesinden geriledi

Çin para birimi yuna ABD doların karşısında ulaştığı son 3 yılın en yüksek seviyesinden geriledi.

Oluşturma Tarihi 01 Haziran 2026 14:31

Son Güncelleme Tarihi 01 Haziran 2026 14:32

Yuan, dolar karşısında 6,76 seviyesini gördü. Yatırımcılar, ülkenin PMI verilerini yakından takip etti.

Resmi veriler, Çin'in Bileşik PMI'sının mayıs ayında 50,5'e yükseldiğini (Nisan ayında 50,1 idi), imalat dışı sektördeki hafif toparlanmanın (50,1'e karşı 49,4) desteğiyle imalat PMI'sının (50,0'a karşı 50,3) ise gerilediğini gösterdi.

Çinli şirketler, ölgesel gerilimlerden kaynaklanan düşük talep ve yüksek girdi maliyetleriyle karşı karşıya.

