ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2026 09:29

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 4 artarak 429'a yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 22 azaldı.

Perşembe gününü 92,70 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 91,12 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 87,36 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varil fiyatı perşembeyi 88,90 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

