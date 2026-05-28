Almanya'da iş gücü talebi yükseldi

Almanya'da şirketlerin işgücü talebi, mayıs ayında toparlandı.

AA

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2026 16:21

Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkedeki personel talebinin bir göstergesi olan BA İş Endeksi (BA‑X) mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre BA-X, mayısta geçen aya kıyasla 1 puan artarak 103 puana yükseldi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise 3 puanlık artış gösterdi.

İMALAT SANAYİSİNDE 3 YIL SONRA İLK ARTIŞ

Mayısta kamu sektörü, bankacılık, inşaat ve sağlık sektörlerinden gelen açık iş pozisyonu bildirimleri, geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti. İmalat sanayisinde ise üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez iş gücü talebinde artış kaydedildi.

Buna karşın, diğer birçok sektörde açık iş ilanlarının sayısı geriledi. Düşüşün özellikle geçici istihdam büroları (konsept işçilik), konaklama ve ağırlama sektörü ile bilişim ve iletişim alanlarında keskin olması dikkati çekti.

İş endeksi, BA'ya kayıtlı iş başvurularına dayanıyor.

Öte yandan Federal İş Ajansı, mayıs ayına ilişkin resmi iş gücü piyasası verilerini yarın kamuoyuyla paylaşacak.

Analistler, yılın bu dönemi için işsizlik oranlarında hafif bir düşüş yaşanmasının mevsimsel olarak normal olduğunu belirtiyor. Nisanda 3 milyon 8 bin olarak kayıtlara geçen işsiz sayısının, aralık ayından bu yana ilk kez 3 milyon sınırının altına gerileyebileceği öngörülüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

