Borsa İstanbul bayram arifesinde satışla kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kaybederek 13.662,75 puandan tamamladı.

İŞLEM HACMİ 94,8 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 228,16 puan gerilerken toplam işlem hacmi 94,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda bakıldığında bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi ise yüzde 0,16 oranında değer kaybetti.

SPOR HİSSELERİ YÜKSELDİ, METAL EŞYA MAKİNE SERT DÜŞTÜ

Sektör endeksleri arasında günün en fazla kazandıran grubu yüzde 3,51 ile spor olurken, en sert düşüş yüzde 4,03 ile metal eşya makine sektöründe görüldü.

Bu görünüm, yatırımcıların belirli sektörlerde seçici alım yaparken sanayi tarafında satış baskısının ağır bastığını ortaya koydu.

KÜRESEL GELİŞMELER FİYATLAMALARI ETKİLEDİ

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesine rağmen, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yeniden başlaması risk iştahını baskıladı.

Jeopolitik tansiyondaki artış, küresel piyasalarda karışık bir görünüm oluştururken, yurt içi piyasalarda da temkinli fiyatlamalara neden oldu.

BAYRAM TATİLİ NEDENİYLE PİYASALAR KAPALI OLACAK

Bugün Kurban Bayramı arifesi nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemler erken tamamlanırken, analistler yarın yurt içi piyasaların bayram tatili dolayısıyla kapalı olacağını hatırlattı.

Yurt dışında ise yatırımcıların gündeminde Çin'de açıklanacak sanayi karları verisi ile ABD'de yayımlanacak Richmond Fed sanayi endeksi bulunuyor.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.700 ve 13.800 puan seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Bayram tatili sonrası işlem yönünün, küresel risk iştahı ve jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.