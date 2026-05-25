Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 yükselişle 13.889,42 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 25 Mayıs 2026 10:01

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,89 değer kazanarak 13.808,20 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 81,22 puan ve yüzde 0,59 artışla 13.889,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 0,77 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı borsalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirterek, iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerine işaret etmesi, tarafların uzlaşı masasından el sıkışarak ayrılabileceğine olan beklentileri güçlendirdi.

Beyaz Saray, ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için "iyi bir noktada" olduklarını ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirmesi ve New York Times (NYT) gazetesinin, ABD ile İran'ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması" konusunda uzlaşmaya vardıkları iddiası, söz konusu iyimserlikleri besledi.

Bu gelişmelerle iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle işlerlik kazanmasına ve petrol arzının kesintisiz sürdürülmesine yönelik bir uzlaşıya yaklaşılabileceğine dair beklentiler güç kazandı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 seviyelerinin direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

