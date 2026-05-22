Asya borsalarında haftanın son gününde yükseliş! Piyasalar pozitif seyrediyor

Asya piyasaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. ABD dolar endeksi ise altı haftanın zirvesine yakın seviyelerde güçlü görünümünü koruyor. Petrol fiyatları ise jeopolitik gelişmeler ve müzakere haber akışına bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 07:50

Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini takip eden MSCI endeksi yüzde 0,3 yükselerek haftayı sınırlı artışla kapatma eğilimine girdi.

Nikkei 225 endeksi ise yüzde 2'lik yükseliş kaydederek bölgedeki en güçlü performanslardan birini gösterdi.

ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de pozitif seyrediyor. ABD vadeli kontratlar yüzde 0,2, Avrupa vadeli endeksleri ise yüzde 0,8 oranında yükseliş gösteriyor.

PETROL FİYATLARINDA JEOPOLİTİK ETKİ VE DALGALI SEYİR

Petrol piyasaları, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. Taraflar arasında temel başlıklarda anlaşmazlıkların devam ettiği belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin kapanma riski ise enerji arz güvenliği endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Bu durum küresel enflasyon beklentilerini ve faiz görünümünü de etkiliyor.

Brent petrol yüzde 2 artışla 104,71 dolara yükselirken, haftalık bazda yüzde 6'lık düşüş kaydetti. ABD tipi ham petrol ise yüzde 1,66 artışla 98,01 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ORTA DOĞU GELİŞMELERİ VE PİYASA BEKLENTİLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Orta Doğu'daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde bazı olumlu sinyaller alındığını ancak İran ile uranyum stokları ve deniz yolları kontrolü konusunda anlaşmazlıkların sürdüğünü ifade etti.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston ise piyasalarda haber akışının giderek daha belirgin fiyatlamalara yansıdığını belirtti.

ENERJİ FİYATLARI VE ENFLASYON-FAİZ BEKLENTİLERİ

Enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceği ve bunun merkez bankalarının faiz politikalarını etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Savaş öncesinde iki faiz indirimi beklenirken, piyasalarda artık ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna doğru faiz artırımına gidebileceği senaryosu da fiyatlanmaya başladı.

Federated Hermes Sabit Getirili Menkul Kıymetler Başkanı Mitch Reznick, petrol fiyatlarının enflasyon beklentileriyle doğrudan bağlantılı hale geldiğini ve merkez bankalarının daha uzun süre sıkı para politikasını sürdürebileceğini belirtti.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Tahvil getirilerindeki yükseliş, ABD dolarını desteklemeye devam ediyor. Dolar endeksi 99,247 seviyelerinde güçlü görünümünü koruyor.

Euro/dolar paritesi ise 1,1614 seviyelerinde kalarak son altı haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

JAPONYA EKONOMİSİNDE ENFLASYON VERİSİ

Japonya'da nisan ayı çekirdek enflasyonu son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımı beklentileri üzerinde baskı oluşturuyor.

Dolar/yen kuru ise 159,11 seviyelerinde işlem görüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

