CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi JPMorgan CEO’sundan faiz uyarısı: “Riskler hafife alınmamalı”

JPMorgan CEO’sundan faiz uyarısı: “Riskler hafife alınmamalı”

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, faiz oranlarının mevcut seviyelerin çok daha üzerine çıkabileceği uyarısında bulunarak tahvil yatırımcılarının riskleri küçümsememesi gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 09:26

Son Güncelleme Tarihi 21 Mayıs 2026 09:28

JPMorgan CEO'su Dimon, küresel ekonominin "tasarruf fazlası" döneminden çıkıp "tasarruf yetersizliği" dönemine geçmiş olabileceğini belirterek, "Faiz oranları bugün bulunduğu seviyelerin çok daha üstüne çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"HER SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ"

Tahvil faizlerindeki yükseliş ihtimaline dikkat çeken Dimon, faizlerin hiçbir zaman artmayacağı yönündeki düşüncenin hatalı olduğunu ifade etti. Dimon, kendi şirketlerinin hem yüksek faiz hem de düşük faiz ortamına karşı hazırlık yaptığını söyledi.

ABD TAHVİL FAİZLERİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

ABD'de 30 yıllık tahvil faizleri bu hafta 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. İki yıllık tahvil faizleri ise Şubat 2025'ten sonraki en yüksek seviyesini gördü.

Piyasalarda, İran savaşı nedeniyle oluşabilecek enflasyon baskıları ile ABD'nin bütçe açığına ilişkin kaygılar fiyatlamalara yansıyor.

"BORÇ DAHA DÜŞÜK FAİZLE ÇEVRİLEMİYOR"

Dimon, ABD hükümetinin borcunun yaklaşık 30 trilyon dolar seviyesinde bulunduğunu ve ortalama faiz maliyetinin yüzde 3,5 olduğunu belirtti. Mevcut koşullarda bu borcun daha düşük faiz oranlarıyla çevrilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

ABD'nin bu yıl çevirmesi gereken yaklaşık 2 trilyon dolarlık ek borcu bulunduğunu kaydeden Dimon, yatırımcıların uzun vadeli tahvillere olan ilgisinin ne zaman azalacağının öngörülemediğini dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Philadelphia Fed’den faiz mesajı: Enflasyonda kalıcı düşüş olmadan indirim yok Philadelphia Fed'den faiz mesajı: Enflasyonda kalıcı düşüş olmadan indirim yok 20 Mayıs 2026 09:46
İngiltere’de yıllık enflasyon beklentilerin altında ölçüldü İngiltere'de yıllık enflasyon beklentilerin altında ölçüldü 20 Mayıs 2026 09:45
AB: ABD ile ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlandı AB: ABD ile ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlandı 20 Mayıs 2026 09:42
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 20 Mayıs 2026 09:33
Asya borsalarında düşüş! Yükselen tahvil faizleri ve Nvidia bilançosu baskı yaratıyor Asya borsalarında düşüş! Yükselen tahvil faizleri ve Nvidia bilançosu baskı yaratıyor 20 Mayıs 2026 09:20
Japon yeni için müdahale sinyalleri yetersiz kaldı: Dolar/yen 160 sınırına yaklaştı Japon yeni için müdahale sinyalleri yetersiz kaldı: Dolar/yen 160 sınırına yaklaştı 20 Mayıs 2026 09:14
ABD 30 yıllık tahvil faizleri 20 yılın zirvesinde! Enflasyon ve faiz endişesi büyüyor ABD 30 yıllık tahvil faizleri 20 yılın zirvesinde! Enflasyon ve faiz endişesi büyüyor 20 Mayıs 2026 09:11
Küresel piyasalarda odak değişti Küresel piyasalarda odak değişti 20 Mayıs 2026 09:06
AB’den gübre krizine karşı yeni hamle AB'den gübre krizine karşı yeni hamle 20 Mayıs 2026 09:03
Çin’de elektrik üretimi nisanda arttı Çin'de elektrik üretimi nisanda arttı 20 Mayıs 2026 08:37
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 19 Mayıs 2026 17:04
AB’den çelik ithalatına kota ve gümrük vergisi hamlesi AB'den çelik ithalatına kota ve gümrük vergisi hamlesi 19 Mayıs 2026 16:28
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.012,0100 Değişim 233,64 Son veri saati:
Düşük 13856,12 Yüksek 14089,76
Açılış
45,62 Değişim 0,0433 Son veri saati:
Düşük 45,5736 Yüksek 45,6169
Açılış
53,2037 Değişim 0,2192 Son veri saati:
Düşük 53,0423 Yüksek 53,2615
Açılış
6.642,3310 Değişim 77,085 Son veri saati:
Düşük 6626,932 Yüksek 6704,017
Açılış
110,4639 Değişim 2,9780 Son veri saati:
Düşük 109,9536 Yüksek 112,9316
Açılış
BİST En Aktif Hisseler