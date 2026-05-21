JPMorgan CEO’sundan faiz uyarısı: “Riskler hafife alınmamalı”

JPMorgan CEO'su Dimon, küresel ekonominin "tasarruf fazlası" döneminden çıkıp "tasarruf yetersizliği" dönemine geçmiş olabileceğini belirterek, "Faiz oranları bugün bulunduğu seviyelerin çok daha üstüne çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"HER SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ"

Tahvil faizlerindeki yükseliş ihtimaline dikkat çeken Dimon, faizlerin hiçbir zaman artmayacağı yönündeki düşüncenin hatalı olduğunu ifade etti. Dimon, kendi şirketlerinin hem yüksek faiz hem de düşük faiz ortamına karşı hazırlık yaptığını söyledi.

ABD TAHVİL FAİZLERİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

ABD'de 30 yıllık tahvil faizleri bu hafta 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. İki yıllık tahvil faizleri ise Şubat 2025'ten sonraki en yüksek seviyesini gördü.

Piyasalarda, İran savaşı nedeniyle oluşabilecek enflasyon baskıları ile ABD'nin bütçe açığına ilişkin kaygılar fiyatlamalara yansıyor.

"BORÇ DAHA DÜŞÜK FAİZLE ÇEVRİLEMİYOR"

Dimon, ABD hükümetinin borcunun yaklaşık 30 trilyon dolar seviyesinde bulunduğunu ve ortalama faiz maliyetinin yüzde 3,5 olduğunu belirtti. Mevcut koşullarda bu borcun daha düşük faiz oranlarıyla çevrilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

ABD'nin bu yıl çevirmesi gereken yaklaşık 2 trilyon dolarlık ek borcu bulunduğunu kaydeden Dimon, yatırımcıların uzun vadeli tahvillere olan ilgisinin ne zaman azalacağının öngörülemediğini dile getirdi.