İngiltere'de yıllık enflasyon beklentilerin altında ölçüldü

İngiltere’de yıllık enflasyon nisanda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 09:45

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, martta yüzde 3,3 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,8 olarak ölçüldü. Piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun nisanda yüzde 3 olacağı yönündeydi.

Yıllık enflasyonda en büyük aşağı yönlü katkıyı konut ve hane halkı hizmetleri sağlarken akaryakıt fiyatları enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti.

İngiltere'de yıllık bazda çekirdek enflasyon ise yüzde 2,5 oldu. Çekirdek enflasyon martta yıllık bazda yüzde 3,1 olarak ölçülmüştü.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faiz kararları açısından yakından izlediği yıllık hizmet sektörü enflasyonu ise marttaki yüzde 4,5 seviyesinden nisanda yüzde 3,2 seviyesine geriledi.

Ülkede enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşti.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, gıda fiyatları ve tatil paketlerindeki fiyat düşüşlerinin enflasyonun yavaşlamasında etkili olduğunu belirterek, bunun akaryakıt ve giyim sektöründeki fiyat artışlarını dengelediğini ifade etti.

"ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMANIN DEVAM ETMESİ BEKLENMİYOR"

Londra merkezli düşünce kuruluşu Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü (IPPR) Kıdemli Ekonomisti William Ellis, enflasyon rakamlarının ardından paylaştığı notta, enflasyondaki yavaşlamanın sürmesinin beklenmediğini kaydetti.

Orta Doğu'daki savaşın şubat sonunda başladığını ve savaş sonrası görülen yüksek petrol ve gaz fiyatlarının yansımasının zaman alacağını belirten Ellis, asıl etkinin gelecek ay enerji tavan fiyatlarının yeniden belirlenmesiyle görüleceğini ifade etti.

Ellis, önlem alınmaması halinde enflasyonun bu yıl yüzde 5,8'e kadar çıkabileceğine dikkati çekerek, "Hazine, artan borç ödemeleri ve azalan vergi gelirleri nedeniyle yılda 8 milyar sterline varan bir kayıp yaşayabilir. Bu konuyu İngiltere Merkez Bankasına bırakmak, hane halklarını iki kez vurmak anlamına gelir. Birincisi artan faturalar yoluyla, ikincisi ise artan mortgage ödemeleri yoluyla." değerlendirmesinde bulundu.

Şeyma Yorgancı - Editör

