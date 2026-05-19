Zayıf istihdam verileri Sterlini baskıladı: 1,34 dolara geriledi

İngiliz sterlini, beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından 1,34 dolar seviyesine geriledi. Yatırımcılar bir yandan İngiltere’den gelen olumsuz ekonomik göstergeleri değerlendirirken, diğer yandan Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor.

Oluşturma Tarihi 19 Mayıs 2026 12:16

Nisan ayında İngiltere'de istihdam 100 bin kişi azalarak Mayıs 2020'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Piyasalarda yalnızca 10 bin kişilik bir gerileme bekleniyordu.

İşsizlik oranı ise sürpriz şekilde 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 5'e yükseldi. Düzenli ücret artışı yüzde 3,4'e gerileyerek 2020 sonundan bu yana en düşük seviyeye inerken, iş ilanları da 2021'den beri görülen en düşük seviyeye düştü.

Ekonomideki bu zayıflama sonrası yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar yalnızca iki faiz artırımı gerçekleştireceğini öngörüyor.

Öte yandan Brent petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları ertelemesinin ardından dört yılın zirvesine yakın seyretmeye devam etti. Trump, diplomatik görüşmelerin başarısız olması halinde "tam kapsamlı büyük bir saldırı" ihtimalinin masada olduğunu ifade etti.

İngiltere siyasetinde ise liderlik yarışının öne çıkan isimlerinden Andy Burnham'ın borçlanma limitlerinde değişikliğe karşı çıkması, geçtiğimiz hafta tahvil piyasalarında satış baskısına neden olan gevşek maliye politikası endişelerini kısmen azalttı.

Başbakan Keir Starmer da Burnham'ın ara seçimleri kazanması durumunda bile görevini bırakmayacağını açıklayarak, parti içindeki liderlik geriliminin sürdüğüne işaret etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

