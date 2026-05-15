Japonya tahvil piyasasında tarihi zirve! 30 yıllık getiri ilk kez yüzde 4’ü aştı

Japonya'nın 30 yıllık devlet tahvili getirisi, 1999'daki ilk ihracından bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı. 20 yıllık tahvil faizleri 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, 40 yıllık tahvil getirileri de 2007'deki ilk ihracından beri görülen zirveyi test etti.

Tahvil faizlerindeki yükseliş yalnızca küresel enflasyon baskılarından değil, aynı zamanda Japon hükümetinin ek bütçe hazırlığı yapabileceğine ilişkin haberlerden de destek aldı. Bu durum, piyasalarda ülkenin mali disiplinine ve kamu borcunun sürdürülebilirliğine yönelik kaygıları yeniden gündeme taşıdı.

Rinto Maruyama, Japonya gibi uzun yıllardır düşük faiz ve deflasyon ortamında bulunan bir ekonomide 30 yıllık tahvil faizinin yüzde 4'e çıkmasının tarihi bir gelişme olduğunu belirtti. Maruyama'ya göre bu yükseliş, ülkede kalıcı enflasyon ihtimalinin güç kazandığına işaret ediyor.

Uzmanlar, Japonya'da tahvil getirilerindeki yükselişin önümüzdeki dönemde borçlanma maliyetlerini artırabileceği ve dünyanın en yüksek kamu borç yüklerinden birine sahip olan ülke ekonomisi üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği görüşünde.