CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya tahvil piyasasında tarihi zirve! 30 yıllık getiri ilk kez yüzde 4’ü aştı

Japonya tahvil piyasasında tarihi zirve! 30 yıllık getiri ilk kez yüzde 4’ü aştı

Küresel ölçekte yükselen petrol fiyatlarının enflasyon baskılarını artırması, Japonya tahvil piyasalarında tarihi hareketlere yol açtı. Cuma günü Japon devlet tahvillerinin getirileri tüm vadelerde yükselirken, özellikle uzun vadeli tahvillerde dikkat çeken seviyeler görüldü.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 15:40

Japonya'nın 30 yıllık devlet tahvili getirisi, 1999'daki ilk ihracından bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı. 20 yıllık tahvil faizleri 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, 40 yıllık tahvil getirileri de 2007'deki ilk ihracından beri görülen zirveyi test etti.

Tahvil faizlerindeki yükseliş yalnızca küresel enflasyon baskılarından değil, aynı zamanda Japon hükümetinin ek bütçe hazırlığı yapabileceğine ilişkin haberlerden de destek aldı. Bu durum, piyasalarda ülkenin mali disiplinine ve kamu borcunun sürdürülebilirliğine yönelik kaygıları yeniden gündeme taşıdı.

Rinto Maruyama, Japonya gibi uzun yıllardır düşük faiz ve deflasyon ortamında bulunan bir ekonomide 30 yıllık tahvil faizinin yüzde 4'e çıkmasının tarihi bir gelişme olduğunu belirtti. Maruyama'ya göre bu yükseliş, ülkede kalıcı enflasyon ihtimalinin güç kazandığına işaret ediyor.

Uzmanlar, Japonya'da tahvil getirilerindeki yükselişin önümüzdeki dönemde borçlanma maliyetlerini artırabileceği ve dünyanın en yüksek kamu borç yüklerinden birine sahip olan ülke ekonomisi üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği görüşünde.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı Piyasalarda teknoloji rallisi bugün yerini satış baskısına bıraktı 15 Mayıs 2026 09:10
Bir kilo altın kaç TL oldu? Bir kilo altın kaç TL oldu? 14 Mayıs 2026 16:40
ABD’de perakende satışlar Nisanda da arttı ABD'de perakende satışlar Nisanda da arttı 14 Mayıs 2026 16:34
ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde 14 Mayıs 2026 16:07
Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı 14 Mayıs 2026 14:42
ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: “Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması” 14 Mayıs 2026 14:09
ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı 14 Mayıs 2026 11:41
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 14 Mayıs 2026 10:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 10:01
Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede... Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede... 14 Mayıs 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 09:31
ABD’den Küba’ya 100 milyon dolarlık insani yardım teklifi ABD'den Küba'ya 100 milyon dolarlık insani yardım teklifi 14 Mayıs 2026 09:14
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.352,4800 Değişim 199,46 Son veri saati:
Düşük 14338,97 Yüksek 14538,43
Açılış
45,5454 Değişim 0,1162 Son veri saati:
Düşük 45,4346 Yüksek 45,5508
Açılış
53,0385 Değişim 0,2469 Son veri saati:
Düşük 53,0056 Yüksek 53,2525
Açılış
6.670,4620 Değişim 191,697 Son veri saati:
Düşük 6636,731 Yüksek 6828,428
Açılış
114,9886 Değişim 10,2690 Son veri saati:
Düşük 112,5442 Yüksek 122,8132
Açılış
BİST En Aktif Hisseler