ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı! Enflasyon baskısı yeniden gündemde

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ithalat fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,9 yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İTHALAT FİYATLARINDA SON YILLARIN EN SERT ARTIŞI

Mart ayına ilişkin ithalat fiyat verisi de yukarı yönlü revize edildi. Daha önce yüzde 0,8 olarak açıklanan aylık artış oranı yüzde 0,9'a çıkarıldı.

Yıllık bazda bakıldığında ise ithalat fiyatları yüzde 4,2 yükseldi. Böylece Ekim 2022'den bu yana en güçlü yıllık artış kaydedildi.

ABD'de ithalat fiyatlarının son yılların en hızlı yükselişini göstermesi, küresel maliyet baskılarının yeniden tırmandığına yönelik endişeleri artırdı.

İHRACAT FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA

ABD'nin ihracat fiyat endeksi de nisanda güçlü bir yükseliş gösterdi.

Verilere göre ihracat fiyatları aylık bazda yüzde 3,3 artarken, piyasa beklentisi yüzde 1,1 seviyesindeydi. Böylece ihracat tarafında son dönemin en dikkat çekici artışlarından biri yaşandı.

Mart ayında yüzde 1,6 olarak açıklanan ihracat fiyat artışı ise yüzde 1,5'e revize edildi.

Yıllık bazda ihracat fiyatlarında yüzde 8,8 oranında yükseliş kaydedildi.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ÖNE ÇIKTI

İthalat maliyetlerindeki artışta enerji kalemleri belirleyici rol oynadı.

Yakıt ve madeni yağ ithalat fiyatları nisanda yüzde 16,3 yükselirken, bu artış Mart 2022'den bu yana görülen en güçlü aylık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Petrol ve petrol ürünleri ithalat fiyatları yüzde 19 artış gösterirken, doğal gaz ithalat fiyatlarında yüzde 22,1 oranında düşüş yaşandı.

Uzmanlar, enerji piyasalarındaki dalgalanmanın ithalat maliyetleri üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor.

Yakıt dışı ithalat fiyatlarının yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmesi de Ekim 2022'den bu yana kaydedilen en güçlü artış oldu.

SERMAYE MALLARI VE TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE FİYAT ARTIŞI

Yakıt dışı ithalat fiyatları nisanda yüzde 0,8 yükseldi. Önceki ay bu kalemde yüzde 0,2'lik artış kaydedilmişti.

Veriler, enerji dışındaki ürün gruplarında da maliyet baskılarının devam ettiğini ortaya koydu.

Özellikle sermaye malları, sanayi girdileri, otomotiv dışındaki tüketim ürünleri ile gıda ve içecek kalemlerinde fiyat artışları dikkat çekti.

Buna karşılık otomotiv araçları, motor ve parça fiyatlarında sınırlı gerileme görüldü.

Gıda, yem ve içecek ithalat fiyatları nisanda yüzde 0,9 artarken, sermaye malları fiyatlarında yüzde 1,1 yükseliş yaşandı.

Otomotiv hariç tüketim malları fiyatları yüzde 0,4 artış gösterirken, otomotiv araçları ve parçalarında yüzde 0,1 düşüş kaydedildi.

PİYASALARIN ODAĞINDA FED'İN FAİZ POLİTİKASI VAR

Beklentilerin üzerinde gelen ithalat ve ihracat fiyat verilerinin ardından piyasalarda gözler yeniden ABD Merkez Bankası'nın para politikası adımlarına çevrildi.

Analistler, maliyet baskılarının yeniden hız kazanmasının enflasyon görünümünü etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Özellikle enerji ve sanayi kalemlerindeki yükselişin sürmesi halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda daha temkinli hareket edebileceği ifade ediliyor.