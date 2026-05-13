CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avrupa Merkez Bankası'ndan yapay zeka uyarısı: Siber saldırı riskine karşı bankaları uyardı

Avrupa Merkez Bankası'ndan yapay zeka uyarısı: Siber saldırı riskine karşı bankaları uyardı

Avrupa Merkez Bankası, yapay zeka temelli siber saldırı tehditlerine karşı euro bölgesi bankalarını alarma geçirdi. Bankalardan acil önlemler almaları istenirken, siber güvenlik altyapısının kritik önemde olduğu vurgulandı.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2026 14:37

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Frank Elderson, euro bölgesindeki bankaların Anthropic tarafından geliştirilen Mythos AI ve benzeri sistemlerle yapılabilecek olası siber saldırılara karşı hızla hazırlık yapması gerektiğini söyledi. ECB Bankacılık Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Elderson, Denetim Bülteni'ne verdiği röportajda, euro bölgesi bankalarının Mythos modeline erişim sağlayamamasının mevcut tehdidin boyutunu daha da artırdığını ifade etti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI YAPAY ZEKA ERİŞİM SORUNUNU DEĞERLENDİRİYOR

Elderson, söz konusu modele erişim olmamasının hareketsiz kalmak için gerekçe sayılamayacağını belirterek, bankaların önleyici adımları vakit kaybetmeden atması gerektiğini dile getirdi. ABD merkezli büyük bankaların ise erken erişim avantajıyla veri sistemlerindeki açıkları gidermeye yönelik çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.

Siber güvenlik uzmanlarının bankacılık sektörü ve veri altyapıları açısından ciddi tehdit olarak değerlendirdiği modelin, düzenleyici kurumlar ile politika yapıcıların art arda uyarılar yayımlamasına neden olduğu ifade edildi.

Elderson, daha gelişmiş ve daha agresif saldırılara imkan tanıyabilecek yeni yapay zeka modellerinin kısa süre içerisinde piyasaya çıkacağını belirterek, finans kuruluşlarının bu risklere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. ECB Başkanı Christine Lagarde da ayın başında yaptığı açıklamada, kurumun saldırılara karşı savunma sistemlerini değerlendirdiğini ancak erişim eksikliği nedeniyle dezavantaj yaşadıklarını açıklamıştı.

ECB denetçilerinin, gözetimleri altında bulunan bankalardan yeni risk alanına ilişkin hazırlık düzeyleri konusunda kapsamlı bilgi talep etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ GÜVENLİK AÇIKLARI İÇİN HIZLI YAMA DÖNGÜLERİNE GEÇİYOR

Yapay zeka modeline erişimde yaşanan küresel farkın, Japonya'nın en büyük üç bankasının iki hafta içinde sistemi kullanmaya başlamasıyla Avrupa'nın aleyhine daha da büyümesi bekleniyor.

Elderson, bankaların ve hizmet aldıkları teknoloji şirketlerinin, uzun yazılım güncelleme süreçlerini beklemek yerine en küçük güvenlik açıklarını bile hızlı şekilde kapatması gerektiğini vurguladı. Paylaşılan veri ve uyarılar doğrultusunda, yapay zeka destekli siber tehditlerin Avrupa bankacılık sisteminde yıllık bazda kalıcı altyapı güncellemelerini zorunlu hale getireceği öngörülüyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları ABD enflasyon verileri ve enerji fiyatlarıyla geriledi Asya borsaları ABD enflasyon verileri ve enerji fiyatlarıyla geriledi 13 Mayıs 2026 09:15
Hindistan altın ve gümüş ithalat vergisini yüzde 15’e çıkardı Hindistan altın ve gümüş ithalat vergisini yüzde 15’e çıkardı 13 Mayıs 2026 09:12
ABD ham petrol stoklarında düşüş serisi sürüyor ABD ham petrol stoklarında düşüş serisi sürüyor 13 Mayıs 2026 09:08
Fransa’da işsizlik son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı Fransa’da işsizlik son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı 13 Mayıs 2026 09:04
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 12 Mayıs 2026 16:48
ABD’de nisan ayı enflasyonu belli oldu ABD’de nisan ayı enflasyonu belli oldu 12 Mayıs 2026 15:37
Çin, ABD’nin yaptırım kararına tepki gösterdi Çin, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi 12 Mayıs 2026 15:09
ABD ve Japonya arasında yatırım anlaşmasında hızlı ilerleme sinyali ABD ve Japonya arasında yatırım anlaşmasında "hızlı ilerleme" sinyali 12 Mayıs 2026 13:54
Rusya’dan büyüme tahminlerinde revizyon: 2026 beklentisi düştü Rusya’dan büyüme tahminlerinde revizyon: 2026 beklentisi düştü 12 Mayıs 2026 13:31
Almanya’da yatırımcı güveni beklentileri aştı Almanya'da yatırımcı güveni beklentileri aştı 12 Mayıs 2026 13:24
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 12 Mayıs 2026 13:21
ECB Üyesi Nagel’den faiz mesajı: Enflasyon riski artarsa müdahale kaçınılmaz ECB Üyesi Nagel’den faiz mesajı: Enflasyon riski artarsa müdahale kaçınılmaz 12 Mayıs 2026 13:14
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.679,5800 Değişim 240,53 Son veri saati:
Düşük 14627,3 Yüksek 14867,83
Açılış
45,4224 Değişim 0,0696 Son veri saati:
Düşük 45,349 Yüksek 45,4186
Açılış
53,2634 Değişim 0,2065 Son veri saati:
Düşük 53,1629 Yüksek 53,3694
Açılış
6.862,7590 Değişim 58,059 Son veri saati:
Düşük 6843,165 Yüksek 6901,224
Açılış
127,0206 Değişim 3,1487 Son veri saati:
Düşük 125,1212 Yüksek 128,2699
Açılış
BİST En Aktif Hisseler