Hindistan altın ve gümüş ithalat vergisini yüzde 15’e çıkardı

Hindistan Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni düzenleme kapsamında Sosyal Refah Ek Vergisi (SWS) ile Tarımsal Altyapı ve Kalkınma Vergisi (AIDC) oranlarında artış yapıldı. Başbakan Narendra Modi'nin döviz tasarrufu ve ithalatın sınırlandırılmasına yönelik çağrılarının ardından gelen karar ile değerli metaller üzerindeki toplam vergi yükü yüzde 15 seviyesine ulaştı.

Hükümet ayrıca değerli metal atıkları ve geri dönüştürülebilir ürünlere ilişkin vergi oranlarını da yeniden düzenledi. Buna göre altın ve gümüş buluntularında gümrük vergisi yüzde 5 olarak belirlenirken, platin buluntularında oran yüzde 5,4 oldu. Kullanılmış katalizörler veya değerli metal içeren kül ithalatında ise gerekli geri dönüşüm ve yasal şartların sağlanması halinde yüzde 4,35 oranında indirimli vergi uygulanacak.

Kararın ardından küresel altın piyasalarında ve Hindistan'daki fiziki talepte oluşabilecek değişimler yakından izlenmeye başladı. Uzmanlar, yüksek vergi oranlarının iç piyasada fiyatları artırabileceğini ve yasa dışı altın ticareti riskini gündeme getirebileceğini değerlendiriyor. Piyasaların gözü şimdi Hindistan Ticaret Bakanlığı'nın gelecek ay açıklayacağı dış ticaret verilerine çevrildi.