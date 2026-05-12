CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Aramco uyardı: Kaybedilen 1 milyar varil petrolün etkisi kolay atlatılamayacak

Aramco uyardı: Kaybedilen 1 milyar varil petrolün etkisi kolay atlatılamayacak

Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser, dünyanın son iki ayda yaklaşık 1 milyar varil petrol kaybettiğini ve bunun etkilerinin kısa sürede telafi edilemeyeceğini söyledi.

İHA

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 09:05

Küresel enerji piyasalarında arz endişeleri yeniden büyürken, Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Nasser, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle dünyanın son iki ayda yaklaşık 1 milyar varil petrol kaybettiğini ve bunun etkilerinin kısa sürede telafi edilemeyeceğini söyledi. Enerji piyasalarının yeniden kırılgan hale geldiğine dikkat çeken Nasser, toparlanma sürecinin zaman alabileceğini belirtti.

Öte yandan Morgan Stanley tarafından yayımlanan analizde, 1 Mart ile 25 Nisan tarihleri arasında küresel petrol stoklarının günlük yaklaşık 4,8 milyon varil azaldığı tahmin edildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre bu düşüş, son yılların en sert çeyreklik stok gerilemelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

JPMorgan ise daha kritik bir uyarıda bulundu. Bankaya göre OECD ülkelerindeki petrol stokları, Haziran ayı başında "operasyonel stres seviyeleri" olarak tanımlanan kritik eşiklere yaklaşabilir.

Analizde özellikle Endonezya, Vietnam, Pakistan ve Filipinler gibi enerji ithalatına bağımlı ülkelerin ciddi yakıt sıkıntılarıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Uzmanlara göre enerji piyasalarında yaşanan bu gelişmeler, yalnızca petrol fiyatlarını değil; küresel enflasyon, lojistik maliyetleri ve gıda fiyatları üzerinde de yeni baskılar oluşturabilir.

Küresel ekonomi son yıllarda enerji krizlerinin etkisini art arda hissederken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler yeniden dünya piyasalarının en kritik risk başlıklarından biri haline geliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Ifo: Almanya’da her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya Ifo: Almanya’da her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya 11 Mayıs 2026 10:55
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 11 Mayıs 2026 10:13
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 11 Mayıs 2026 10:03
Hindistan Başbakanı’ndan dikkat çeken çağrı: Bir yıl altın almayın Hindistan Başbakanı'ndan dikkat çeken çağrı: “Bir yıl altın almayın” 11 Mayıs 2026 09:51
Hindistan’dan yakıt tüketiminin sınırlandırılması ve yerli tüketim çağrısı Hindistan'dan yakıt tüketiminin sınırlandırılması ve yerli tüketim çağrısı 11 Mayıs 2026 09:34
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 11 Mayıs 2026 09:32
Norveç’te çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde Norveç'te çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde 11 Mayıs 2026 09:30
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 11 Mayıs 2026 08:46
Gelişen piyasalarda savaş ve küresel risklere rağmen güçlü dayanıklılık Gelişen piyasalarda savaş ve küresel risklere rağmen güçlü dayanıklılık 11 Mayıs 2026 08:29
Trump, Çin’i ziyaret edecek: Gündemde tarife artışları var! Trump, Çin'i ziyaret edecek: Gündemde tarife artışları var! 11 Mayıs 2026 07:49
Çin’de üretici fiyatları Orta Doğu savaşıyla yükseldi Çin'de üretici fiyatları Orta Doğu savaşıyla yükseldi 11 Mayıs 2026 07:46
ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore’de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme... ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore’de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme... 11 Mayıs 2026 07:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.133,5400 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 15133,54 Yüksek 15133,54
Açılış
45,4076 Değişim 0,0660 Son veri saati:
Düşük 45,3341 Yüksek 45,4001
Açılış
53,3801 Değişim 0,1599 Son veri saati:
Düşük 53,3638 Yüksek 53,5237
Açılış
6.856,4740 Değişim 113,130 Son veri saati:
Düşük 6853,484 Yüksek 6966,614
Açılış
122,3852 Değişim 4,9954 Son veri saati:
Düşük 122,327 Yüksek 127,3224
Açılış
BİST En Aktif Hisseler