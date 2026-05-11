Asya borsalarında karışık seyir: KOSPI rekor kırarken petrol fiyatları yükseldi

Yatırımcılar bir taraftan teknoloji şirketlerindeki büyüme potansiyelini değerlendirirken, diğer taraftan yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerini izliyor.

Asya genelinde endeks performansları farklılaştı. Güney Kore'de KOSPI Bileşik Endeksi yüzde 4,01 yükselerek 7.798,74 puana çıktı ve güçlü yükselişini sürdürdü. Çin'de SSE Bileşik Endeksi ise yüzde 0,71 artışla 4.209,67 puana yükseldi.

Buna karşılık diğer büyük Asya endekslerinde düşüş görüldü:

Japonya Nikkei 225 yüzde 0,36 gerileyerek 62.486,84 puana indi.

Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0,40 düşüşle 26.288,84 puanda işlem gördü.

Avustralya S&P/ASX 200 yüzde 0,66 kayıpla 8.686,60 puana geriledi.

The Asia Dow endeksi ise yüzde 1,04 değer kaybederek 6.311,60 puana düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan gelen son barış teklifini reddetmesi, enerji arzına yönelik endişeleri yeniden artırdı. Bu gelişmenin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,4 yükselerek 105 dolar seviyesine yaklaştı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin sürmesi, piyasalarda temkinli görünümün korunmasına neden oluyor.

Enerji maliyetlerindeki yükseliş, küresel enflasyon beklentilerini de yukarı taşıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,39 seviyesine çıkarken, güvenli liman talebiyle dolar güç kazandı. USD/JPY paritesi yüzde 0,34 artışla 157,15 seviyesine yükselerek Japon yenindeki zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti.

Öte yandan şirket bilançoları küresel piyasalara destek vermeye devam ediyor. S&P 500 şirketlerinin yüzde 82'sinin ilk çeyrek kar beklentilerini aşması, ekonomik belirsizliklere rağmen şirketlerin güçlü performans sergilediğini ortaya koydu.

Piyasalar bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ile Xi Jinping ve Trump arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye odaklanmış durumda.