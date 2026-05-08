CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB-ABD ticaret anlaşmasında ilerleme: Von der Leyen, Trump görüşmesini değerlendirdi

AB-ABD ticaret anlaşmasında ilerleme: Von der Leyen, Trump görüşmesini değerlendirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'daki gerilimi ve AB-ABD ticaret anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdiklerini belirterek, gümrük tarifelerinin azaltılması yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2026 07:31

Von der Leyen, Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"ABD Başkanı Trump ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim." ifadesini kullanan von der Leyen, Orta Doğu'daki durumu ve bölgesel ortaklarla olan yakın koordinasyonu ele aldıklarını belirtti.

Von der Leyen, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Son olaylar, bölgesel istikrar ve küresel güvenlik için risklerin çok büyük olduğunu açıkça göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

AB-ABD ticaret anlaşmasını da görüştüklerine dikkati çeken von der Leyen, "Her iki taraf da anlaşmanın uygulanmasına tam bağlılığını sürdürüyor. Temmuz başına kadar gümrük tarifelerinin azaltılması yönünde önemli ilerleme kaydediliyor." ifadelerini kullandı.

AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'daki ABD Başkanı Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

AB tarafının yapılan anlaşmanın onay sürecini halen tamamlayamaması ABD'nin tepkisini çekmişti.

Trump, 1 Mayıs'ta ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Bugün de Trump, AB'ye ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi takdirde AB'ye yönelik tarifelerin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını bildirdi.

AB içinde anlaşmanın detaylarına yönelik müzakereler devam ediyor.

AB ülkelerinin büyük kısmı Trump'ın tehdidinin ardından anlaşmanın hızla yasalaştırılarak yürürlüğe konmasını isterken, Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri, metne ABD tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda doğrudan yürürlüğe girecek çeşitli tedbir maddeleri eklenmesini talep ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BOJ tutanaklarında enflasyon alarmı! Faiz artırımı mesajı öne çıktı BOJ tutanaklarında enflasyon alarmı! Faiz artırımı mesajı öne çıktı 07 Mayıs 2026 09:18
Havayolu sektöründe yakıt alarmı! Maliyetler yükseldi, bilet fiyatları yükselebilir Havayolu sektöründe yakıt alarmı! Maliyetler yükseldi, bilet fiyatları yükselebilir 07 Mayıs 2026 09:11
Bakır fiyatlarında ABD-İran görüşmeleri etkisi: Piyasalar gerilimin azalmasını fiyatlıyor Bakır fiyatlarında ABD-İran görüşmeleri etkisi: Piyasalar gerilimin azalmasını fiyatlıyor 07 Mayıs 2026 09:08
Asya borsaları barış beklentisiyle rekor kırdı: Nikkei 62 bin puanı aştı! Asya borsaları barış beklentisiyle rekor kırdı: Nikkei 62 bin puanı aştı! 07 Mayıs 2026 09:03
Avrupa’da jet yakıtı krizi derinleşiyor: Brüksel havayolları alarm verdi Avrupa’da jet yakıtı krizi derinleşiyor: Brüksel havayolları alarm verdi 07 Mayıs 2026 09:00
Fed’den enflasyon uyarısı: Goolsbee yüksek petrol fiyatlarına dikkat çekti Fed’den enflasyon uyarısı: Goolsbee yüksek petrol fiyatlarına dikkat çekti 07 Mayıs 2026 08:58
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 07 Mayıs 2026 08:48
ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak 06 Mayıs 2026 16:41
Tether 2026 ilk çeyrekte 1,04 milyar dolar kar açıkladı Tether 2026 ilk çeyrekte 1,04 milyar dolar kar açıkladı 06 Mayıs 2026 16:12
ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı 06 Mayıs 2026 15:22
ECB ücret artışı tahminini düşürdü: Enflasyon endişesi azalıyor ECB ücret artışı tahminini düşürdü: Enflasyon endişesi azalıyor 06 Mayıs 2026 15:19
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu rezervleri geriledi Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri geriledi 06 Mayıs 2026 14:57
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.040,2500 Değişim 140,62 Son veri saati:
Düşük 14909,8 Yüksek 15050,42
Açılış
45,3583 Değişim 0,1123 Son veri saati:
Düşük 45,2445 Yüksek 45,3568
Açılış
53,3171 Değişim 0,1400 Son veri saati:
Düşük 53,1484 Yüksek 53,2884
Açılış
6.873,7520 Değişim 80,387 Son veri saati:
Düşük 6816,275 Yüksek 6896,662
Açılış
116,2643 Değişim 2,8458 Son veri saati:
Düşük 114,0726 Yüksek 116,9184
Açılış
BİST En Aktif Hisseler