Bakır fiyatlarında ABD-İran görüşmeleri etkisi: Piyasalar gerilimin azalmasını fiyatlıyor

ABD-İran arasında olası barış görüşmelerine yönelik iyimserlik, bakır fiyatlarında düşüşe yol açtı. Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin azalacağı beklentisi emtia piyasalarında fiyatlamaları etkilerken, Londra ve Şanghay borsalarında yön ayrışması görüldü. Baz metallerde ise Fed açıklamalarının da etkisiyle karışık seyir devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 09:08

Bakır fiyatları, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle geriledi. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki tansiyonun düşebileceği ve Hürmüz Boğazı üzerindeki risklerin azalabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır kontratları yüzde 0,3 düşüşle ton başına 13.355 dolara geriledi. Bakır fiyatları, daha önce bölgedeki gerilimin hafifleyeceği beklentisiyle yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise bakır kontratları yüzde 0,3 yükselerek 102.800 yuan seviyesine çıktı.

Baz metaller genelinde ise karışık bir görünüm hâkim oldu. Alüminyum, nikel ve kurşun hem Londra hem Şanghay piyasalarında değer kaybederken, kalay Şanghay'da yükseliş gösterdi. Çinko Londra'da yatay seyrederken Şanghay'da hafif yükseldi. Piyasalar, ABD-İran ilişkilerindeki gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin enflasyon riskine yönelik açıklamalarını da yakından takip ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

