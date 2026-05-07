Bakır fiyatlarında ABD-İran görüşmeleri etkisi: Piyasalar gerilimin azalmasını fiyatlıyor

Bakır fiyatları, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle geriledi. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki tansiyonun düşebileceği ve Hürmüz Boğazı üzerindeki risklerin azalabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır kontratları yüzde 0,3 düşüşle ton başına 13.355 dolara geriledi. Bakır fiyatları, daha önce bölgedeki gerilimin hafifleyeceği beklentisiyle yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise bakır kontratları yüzde 0,3 yükselerek 102.800 yuan seviyesine çıktı.

Baz metaller genelinde ise karışık bir görünüm hâkim oldu. Alüminyum, nikel ve kurşun hem Londra hem Şanghay piyasalarında değer kaybederken, kalay Şanghay'da yükseliş gösterdi. Çinko Londra'da yatay seyrederken Şanghay'da hafif yükseldi. Piyasalar, ABD-İran ilişkilerindeki gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin enflasyon riskine yönelik açıklamalarını da yakından takip ediyor.