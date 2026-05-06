ABD’de benzin fiyatları 5 dolara dayandı: Artış sürecek mi?

ABD’de benzin fiyatları, petrolün varil fiyatının 100 doların üzerinde kalmasıyla yükseliş trendini sürdürüyor. Salı günü itibarıyla ülke genelinde ortalama benzin fiyatı galon başına 4,48 dolara çıktı.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2026 09:20

AAA verilerine göre, benzin fiyatları son bir haftada yaklaşık 0,31 dolar artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,32 dolar daha yüksek seviyede bulunuyor.

GasBuddy petrol analizleri başkanı Patrick De Haan, fiyat artışlarının devam edebileceğini belirterek, bu yükselişin kısa vadede duracağına dair güçlü bir işaret olmadığını ifade etti.

De Haan ayrıca, İran kaynaklı gerilimle birlikte petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından perakende benzin fiyatlarının yaklaşık yüzde 50 arttığını vurguladı. Hürmüz Boğazı'ndaki olası kapanmanın sürmesi durumunda ise yeni fiyat rekorlarının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

