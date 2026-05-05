Avustralya Merkez Bankası faizi üçüncü kez artırdı: Politika faizi yüzde 4,35’e yükseldi

Avustralya Merkez Bankası (RBA), yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak amacıyla politika faizini üst üste üçüncü toplantıda artırarak yüzde 4,1'den yüzde 4,35 seviyesine çıkardı.

Bu adım, savaş kaynaklı belirsizlikler nedeniyle faizleri sabit tutmayı tercih eden diğer küresel merkez bankalarından ayrışıldığını gösterirken, RBA'nın önceliğinin yüzde 2–3 aralığındaki enflasyon hedefi olduğu mesajını verdi.

Yükselen faiz oranları ve artan akaryakıt fiyatlarının ekonomik aktiviteyi yavaşlatması ve işsizlikte artışa yol açması beklenirken, çekirdek enflasyonun bir süre daha hedef bandın üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.